Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesör: Aşıdan kaynaklı yan etki hissetmedim

Prof. Dr. Mustafa Gerek, Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'deki gönüllü uygulamalarına katıldı. Ankara Şehir Hastanesinde aşıyı yaptıran Prof. Dr. Gerek, aşı sonrasındaki izlenimlerini paylaştı. Prof. Dr. Gerek, "Henüz herhangi bir yan etki veya bir şey hissetmiyorum. Hatta aşının yapıldığı yerde bile bir sıkıntı hissetmiyorum. Plasebo mu yoksa gerçek aşı mı henüz bunu bilmiyoruz; ancak 15'inci günde 2'nci dozlarımız yapılacak. Ondan sonraki dönemde bir takip dönemimiz ve antikor oluşup oluşmadığına dair bazı kan testleri yapılacak. Ona göre de sonuçlar değerlendirilecek" diye konuştu.

'RİSKLERİ PAYLAŞTIĞIMIZI GÖSTERMEK İSTEDİK'

Prof. Dr. Gerek, aşının toplumda herkes tarafından kabul edilebilen bir konu olmadığına dikkat çekerek, "Aşı karşıtlığı da söz konusu olacaktır. Türkiye'de çiçek aşısı dışında da aşıyla ilgili bir yasal zorunluluk yok. Belki bu enfeksiyona özgü olarak zorunlu tutulmayı gerektiren bir yasal düzenleme de söz konusu olabilir. Kişisel olarak da buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu salgın kolay yayılabilen virüs salgını ve herkesi etkileyebilir. Dolayısıyla eğer Sağlık Bakanlığı yeterli üretimi temin edebilecek olursa ki, gelecekte kendi ulusal aşılarımız da söz konusu olacak. Belli bir yaşın üzerindeki herkesin aşılanması zorunlu olması gerekir. Biz de hem bu bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak hem de aşıda gönüllü olan diğer deneklere kendileri ile birlikte olduğumuzu, bu riskleri kendileri ile birlikte paylaştığımızı göstermek adına bu aşı çalışmasında gönüllü denek olarak yer aldık" ifadelerini kullandı.