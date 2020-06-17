Çin ile Hindistan arasındaki krizde yeni gelişme

\u00c7in, Hindistan ile s\u0131n\u0131r b\u00f6lgesinde onlarca askerin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00e7at\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan sorunu bar\u0131\u015f\u00e7\u0131l yollarla \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in anla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nDetaylar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER T\u00fcr\u00fcn\u00fc kurtaran Diego emekliye ayr\u0131ld\u0131!\u00c7in-Hindistan s\u0131n\u0131r\u0131ndaki \u00e7at\u0131\u015fmada \u00f6len Hint askerlerinin say\u0131s\u0131 20'ye y\u00fckseldiEGM Misyon Koruma S\u0131nav\u0131 ne zaman yap\u0131lacak?