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Çin ile Hindistan arasındaki krizde yeni gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Çin, Hindistan ile sınır bölgesinde onlarca askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı.

Çin ile Hindistan arasındaki krizde yeni gelişme

Çin, Hindistan ile sınır bölgesinde onlarca askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı.

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