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Çin ile İzmirli firmaların tıbbi bitki iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

ÇİN’den İzmir’e gelen 39 Çin menşei firma temsilcisi tıbbi aromatik bitki alımı yapmak için Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı (EBSO) ziyaret etti.

Çin ile İzmirli firmaların tıbbi bitki iş birliği

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- ÇİN’den İzmir’e gelen 39 Çin menşei firma temsilcisi tıbbi aromatik bitki alımı yapmak için Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı (EBSO) ziyaret etti. 45 kişiden oluşan heyetin İzmirli firmalarla ikili görüşmeler yaptığını belirten EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli, Çin pazarının önemine dikkat çekerek ikili ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.
Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği, Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası ile Çin Baharatçılar Birliği iş birliğiyle İzmir'e gelen, dünyada tıbbi aromatik bitkilerde karar sahibi olan Çinli temsilciler, İzmirli firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli’nin ev sahipliği yaptığı ziyarette, ticaret hacminin 23 milyar dolar seviyesine ulaştığı Çin ile baharat, aromatik ve tıbbi yağlar ile şifalı bitkilerde yeni iş birlikleri kurulması için görüşmeler yapıldı. Toplantıya Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rong Weidong ve Türk Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer de katıldı. EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli, Çin'in 2018 yılında 2.1 trilyon dolar ile dünyanın ikinci büyük ithalatçısı konumunda olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Sadece bir önceki yıla göre toplam ithalatı yaklaşık 300 milyar dolar artmıştır. Bu rakam Çin pazarının bizler için ne kadar büyük ve önemli bir pazar olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla ihracatının yüzde 60’ına yakınını Avrupa ülkelerine yapan Türkiye’nin Çin pazarına da ilgisini yoğunlaştırması gerektiği çok açıktır. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2018 yılında 23 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre 2018 yılında Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti’ne 3 milyar dolara yakın ihracat yapmıştır. Çin’den Türkiye’ye ise 20 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin ticari ortakları arasında dünyada üçüncü ve Doğu Asya’da birinci sırada yer almaktadır" dedi.
ÇİNLİ TURİSTTE ARTIŞ
Sevimli, doğaltaş, zeytinyağı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, hububat, bakliyat, yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri, tütün ve baharat ile aromatik bitki ve yağ sektörlerinin Çin’e ihracatını artırma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. 2018 yılının Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak kabul edildikten sonra, 2018'de Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısının yüzde 60 artışla 390 bine ulaştığını hatırlattı. Sevimli, "Bu yıl 6-15 Eylül 2019 tarihleri arasında 88.’incisi gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı’nın partner ülkesinin Çin Halk Cumhuriyeti olması da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından ayrıca memnuniyet vericidir. Geçtiğimiz yıl toplam olarak 1 milyon 782 kişi tarafından ziyaret edilen 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte Çin'den gelen turist sayısı oranının daha da artması beklenmektedir" diye konuştu.
İKİLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Yapılan etkinliğin, Türkiye Çin arasındaki ilişkilerin ticari boyutunun gelişmesine de katkı sağladığını kaydeden Sevimli, Çin’den gelen temsilcilerle uzun vadeli ticari ilişkilere dönüşecek bağlantılar kurulabileceğini dile getirdi. EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli ve Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rong Weidong birbirlerine günün anısına hediye takdim etti.

FOTOĞRAFLI

Çin ile İzmirli firmaların tıbbi bitki iş birliğiÇin ile İzmirli firmaların tıbbi bitki iş birliğiÇin ile İzmirli firmaların tıbbi bitki iş birliğiÇin ile İzmirli firmaların tıbbi bitki iş birliği

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