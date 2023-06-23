Çin'in 500 metre çapında çanağa sahip dev radyo teleskobu FAST'ten önemli keşif! Bilinen en hızlı...

Xinhua'nın haberine göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Astronomi Gözlemlerinden araştırmacılar, sonuçlarını bilim dergisi "Nature"da yayımladıkları gözlemde, pulsarların karşılıklı yörünge hareketini 53,3 dakikada tamamladığını belirledi.

BUGÜNE DEK GÖZLENEN EN HIZLI YÖRÜNGE DÖNÜŞ HIZINA SAHİP

Araştırmacılar, "PSR J1953+1844" (M71E) adı verilen ikili pulsarın, bugüne dek gözlenen en hızlı yörünge dönüş hızına sahip olduğunu aktardı.

FAST Başmühendisi Ciang Pıng, gökbilimcilerin ilk kez pulsarları, "kızıl sırt" tipinden "kara dul" tipine geçiş halinde gözlemleme fırsatını bulduğuna dikkati çekerek bunun pulsarların evrimine dair teorilerdeki boşluğu dolduracağını kaydetti.

Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde derin bir karstik çöküntü alanına kurulan FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD'nin deniz aşırı toprağı Porto Riko'da kurulan 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit için kullanılan dev teleskop, Ocak 2020'den bu yana düzenli gözlem çalışmalarını sürdürüyor. (AA)



