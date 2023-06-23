HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çin'in 500 metre çapında çanağa sahip dev radyo teleskobu FAST'ten önemli keşif! Bilinen en hızlı...

Çin'in 500 metre çapında çanağa sahip dev radyo teleskobu FAST'ten önemli keşif! Bilinen en hızlı...

23.06.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in dev radyo teleskobu FAST önemli bir keşfe imza attı. Bildirildiğine göre, Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), "ikili pulsar" adı verilen birbiri etrafında dönerek yüksek manyetizma yayan nötron yıldızları arasındaki bilinen en hızlı yörünge hareketini tespit etti.

Çin'in 500 metre çapında çanağa sahip dev radyo teleskobu FAST'ten önemli keşif! Bilinen en hızlı...

Xinhua'nın haberine göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Astronomi Gözlemlerinden araştırmacılar, sonuçlarını bilim dergisi "Nature"da yayımladıkları gözlemde, pulsarların karşılıklı yörünge hareketini 53,3 dakikada tamamladığını belirledi.

BUGÜNE DEK GÖZLENEN EN HIZLI YÖRÜNGE DÖNÜŞ HIZINA SAHİP

Araştırmacılar, "PSR J1953+1844" (M71E) adı verilen ikili pulsarın, bugüne dek gözlenen en hızlı yörünge dönüş hızına sahip olduğunu aktardı.

FAST Başmühendisi Ciang Pıng, gökbilimcilerin ilk kez pulsarları, "kızıl sırt" tipinden "kara dul" tipine geçiş halinde gözlemleme fırsatını bulduğuna dikkati çekerek bunun pulsarların evrimine dair teorilerdeki boşluğu dolduracağını kaydetti.

fast2

Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde derin bir karstik çöküntü alanına kurulan FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD'nin deniz aşırı toprağı Porto Riko'da kurulan 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit için kullanılan dev teleskop, Ocak 2020'den bu yana düzenli gözlem çalışmalarını sürdürüyor. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meta'dan dikkat çeken Kanada kararı! SonlandırılacakMeta'dan dikkat çeken Kanada kararı! Sonlandırılacak
Yeni parti kuruyorlar! İsmi belli olduYeni parti kuruyorlar! İsmi belli oldu
Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!
Anahtar Kelimeler:
Çin FAST pulsar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

Aref borsada sihir mi yaptı?

Aref borsada sihir mi yaptı?

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.