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  4. Çin'in, DSÖ'ye koronavirüs ile ilgili baskı yaptığı iddia edildi

Çin'in, DSÖ'ye koronavirüs ile ilgili baskı yaptığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Çin'in, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı dönemde "insandan insana bulaşmadığını" söylemesi için baskı yaptığı öne sürüldü.

Çin'in, DSÖ'ye koronavirüs ile ilgili baskı yaptığı iddia edildi

Der Spiegel dergisinin Alman İstihbarat Teşkilatına (BND) yakın çevrelere dayandırdığı haberinde, Çin'in, DSÖ'yü Kovid-19'un patlak vermesinden sonra küresel salgın uyarısı yapmayı ertelemeye çağırdığı belirtildi.

Haberde, "21 Ocak'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı telefon görüşmesinde, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan, virüsün kişiden kişiye bulaşması hakkında bilgi vermekten kaçınmasını ve bir salgın uyarısı yapmasını ertelemesini istedi." ifadelerine yer verildi.

DSÖ ise iddiaları yalanlandı.

(AA)

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