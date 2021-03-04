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Çin’in en zengini belli oldu

04.03.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Çin’in en zengini belli oldu

Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan Çin’in en zengini araştırmasında sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın geri planda kaldığı görülüyor.

Çin’in en zengini tahmin edildiği gibi Alibaba'nın CEO’su olmadı. Çin dünyanın en ilginç ülkelerinden bir tanesi ve bu unvanını sürekli olarak koruyor. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan bazı gelişmeler tahminleri doğruladı. Bu ülke rejimi ile tanınıyor.

JACK MA ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Alibaba CEO’su Jack Ma, hükümetin kamu bankaları ile ilgili politikasını eleştirmişti. Hızlı bir şekilde revizyon gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalarından hemen sonra ortalıktan kayboldu. Bu durum Jack Ma'nın öldürülmüş olabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Ülke şu anda komünizm ile yönetilse bile yine de serbest piyasa son derece güçlü. Yapılan açıklamalarda genellikle girişimcilerin desteklendiği söyleniyor. Ancak bu durum daha çok yabancı girişimciler için geçerli gibi görünüyor. Ülke kendi yerel girişimcilerine biraz acımasız davranıyor.

Küresel çapta Amazon ile mücadele eden Alibaba firması böyle bir durumun kurbanı oldu. Jack Ma tarafından hükümet eleştirisi yapıldı ve hemen ardından onun başına gelmeyen kalmadı. Mesela Çin’in en büyük girişimcilerinin yer aldığı listeden çıkartıldı.

ZHONG SHANSHAN BİRİNCİ SIRADA

Hakkında öldürüldüğü ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Ancak o küçük bir okulda İngilizce öğretmenliği yaptığını söyleyen bir video paylaştı. Birçok yatırımcı için bu durum ne yazık ki yeterli olmadı. Şu anda ortaya çıkan son verilere göre Jack Ma Çin’in 4. zengin insanı. Birinci sırada Nongfu Spring adındaki şirketi ile bilinen Zhong Shanshan yer aldı. Bakalım jack Ma hakkında önümüzdeki dönemde başka ne tür detaylar göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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