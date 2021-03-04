Çin’in en zengini belli oldu

Çin’in en zengini tahmin edildiği gibi Alibaba'nın CEO’su olmadı. Çin dünyanın en ilginç ülkelerinden bir tanesi ve bu unvanını sürekli olarak koruyor. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan bazı gelişmeler tahminleri doğruladı. Bu ülke rejimi ile tanınıyor.

JACK MA ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Alibaba CEO’su Jack Ma, hükümetin kamu bankaları ile ilgili politikasını eleştirmişti. Hızlı bir şekilde revizyon gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalarından hemen sonra ortalıktan kayboldu. Bu durum Jack Ma'nın öldürülmüş olabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Ülke şu anda komünizm ile yönetilse bile yine de serbest piyasa son derece güçlü. Yapılan açıklamalarda genellikle girişimcilerin desteklendiği söyleniyor. Ancak bu durum daha çok yabancı girişimciler için geçerli gibi görünüyor. Ülke kendi yerel girişimcilerine biraz acımasız davranıyor.

Küresel çapta Amazon ile mücadele eden Alibaba firması böyle bir durumun kurbanı oldu. Jack Ma tarafından hükümet eleştirisi yapıldı ve hemen ardından onun başına gelmeyen kalmadı. Mesela Çin’in en büyük girişimcilerinin yer aldığı listeden çıkartıldı.