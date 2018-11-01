Çin bilim dünyasını heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Çin kuantum radarı ürettiğini açıkladı. Günümüzde kullanılan radarlara kıyasla oldukça gelişmiş özellikleri bulunan cihaz henüz prototip aşamasında.
ABD basınında yer alan haberlerde bu cihazın ABD uçaklarına karşı kullanılabileceği yorumları yer aldı. Aynı haberlerde cihazın F-35 ve F-22'lerin tespitinde kullanılabileceği belirtildi. Kuantum radarının F-35'leri 100 kilometre öteden tespit edebileceği ve takip edebileceği bilgisine yer verildi.
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Çin söz konusu projenin startını 2016 yılında vermişti. Çin, hem silah hem de uzay-havacılık teknolojilerinde dünyanın süper gücü olma amacını 21'inci yüzyılda gerçeğe dönüştürmek istiyor. Bu konuda 2006'dan beri çalışmalar yapan Çin, yine de gezegenin en güçlü ordusuna sahip ülkelerden biri.
Ülkenin en çok merak edilen projelerinden biri de Dark Sword projesi. Çin’in 2006 yılında tasarımına başladığı Dark Sword insansız hava aracı, o yıldan bu yana kamuoyunun adını duymadığı bir proje. O kadar gizli tutuluyor ki, batılı mühendisler projenin hala devam edip etmediği konusunda bilgi sahibi bile değil.
Kaynak: Teknolojioku
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