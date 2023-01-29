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Çin, Japonya'ya yönelik vize yasağını kaldırdığını açıkladı

29.01.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Japonya'ya yönelik vize yasağını kaldırarak Japon vatandaşlarına vize verme işlemlerine yeniden başladı.

Çin, Japonya'ya yönelik vize yasağını kaldırdığını açıkladı

Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kendisine kısıtlama uygulayan Japonya'ya misilleme olarak 10 Ocak'ta vize kısıtlaması getiren Çin, Japonya vatandaşlarına vize verme işlemlerinin yeniden başladığını duyurdu. Çin'in Tokyo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, karar değişikliğini nedeni hakkında bilgi verilmedi. Söz konusu vize kararındaki değişiklik, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinin 27 Ocak'ta Covid-19 nedeniyle kısıtlama getirdiği vize hizmetlerinin yeniden normal akışına döneceğini açıklaması sonra yapıldı.

Çin'in 8 Ocak'ta sınırlarını yeniden açmasının artından artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle aralarında Japonya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke Çin'den gelen yolculara kısıtlama getirme kararı almıştı. Japonya, Çin'den gelen yolculara test zorunluluğu getirmiş ve bazı şehirlere uçuşları askıya almıştı. (İHA)

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Çin Vize Japonya

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