Çin, Komünist Parti'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıldörümünde yaptığı konuşmada, Çin'in diğer ülkelere tahakküm etmediğini söyledi.

Xi, ABD'yi hedef aldığına inanılan konuşmasınnda ayrıca, kimsenin "Çin'e tahakküm etmemesi" uyarısında bulundu ve edenlerin "kafalarını büyük bir çelikten duvara çarpacağını" kaydetti.

Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda toplanan 70 bin kişi, Xi'nin konuşmasını tezahüratlarla dinledi. Bir çoğu da maske takmıyordu.

Kutlamalar kapsamında savaş uçakları gösteri uçuşları yaptı, top atışları yapıldı ve şarkılar çalındı.

Xi'nin konuşmasında neler öne çıktı?

Bir saat kadar konuşan Devlet Başkanı, modern Çin'de Komünist Parti'nin oynadığı rolü vurguladı ve ülkenin büyüme hikayesinde merkezi konumda olduğunu söyledi, ayrıca halkı partiden ayırma girişimlerinin başarısız olacağını belirtti.

Xi "Sadece sosyalizm Çin'i kurtarabilir ve sadece Çin karakterli sosyalizm Çin'i geliştirebilir" dedi. Xi ayrıca, "Hiç kimsenin Çin'i zorbalık etmesine, tahakküm altına almasına ve boyun eğdirmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Çin sık sık ABD'yi büyümesini engellemekle suçluyor ve Xi'nin bu sözleriyle Washington'ı hedef aldığına inanılıyor.

Tayvan'dan da bahseden Xi, Çin'in birleşmeye duyduğu "sarsılmaz bağlılığı koruduğunu söyledi.

Çin lideri "Hiç kimse, Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki kararlılığını, iradesini ve kabiliyetini hafife almamalı" dedi.

Xi, "yüksek düzeyde özerkliğe" sahip olan Hong Kong ve Macau'nun da "Bir ülke, iki sistem" prensiplerini doğru bir şekilde uygulaması gerektiğini ifade etti.

Çin, yıldönümüne nasıl hazırlandı?

Çin Komünist Partisi, 1921 yılında kuruldu ve uzun bir iç savaşın ardından 72 yıl önce iktidara geldi.

Ülke bu süreçte büyük bir değişimden geçerken, partinin propaganda kampanyasında bazı dönüm noktalarına yer verilmedi.

Pazartesi günü Pekin'deki Kuş Yuvası stadyumunda Büyük Yolculuk adlı bir sanat performansı sergilendi ve ülkenin ve partinin tarihinden kesitler canlandırıldı.

Ancak gösteride Kültür Devrimi, 1989 Tiananmen Meydanı protestoları ve Hong Kong'daki demokrasi eylemleri yer almadı.

Ülkedeki sinemalara Nisan ayından bu yana haftada iki kez "kızıl filmler" adı verilen propaganda filmlerini göstermeleri talimatı verildi.

Bu arada yıl boyunca yıldönümünü kutlayan 100 televizyon draması gösterilecek.

Çin'in başarıların öven, 100 rapçinin yer aldığı yüzde 100 adlı bir şarkı da piyasaya sürüldü.

"Kızıl turizm" de popüler olurken, Ctrip gibi seyahat şirketleri "kızıl hacılar" için 100 farklı seyahat güzergahı oluşturdu.

Partinin tarihi açıdan önemli gördüğü eski devrim üssü Yan'an kenti gibi yerlerde ziyaretçi sayısının arttığı bildirildi.

Ancak herkes propagandadan memnun değil.

BBC Çince'ye konuşan bir Pekin sakini "Akşam her televizyonu açtığımda, onlarca kanal devrim savaşlarıyla ilgili filmler yayımlıyor. Her gün hep parti ve ulus oluşturmaktan bahsediliyor. Başka bir seçeneğiniz var mı?" dedi.

