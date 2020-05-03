HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çin, koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair akademik araştırmalar üzerinde 'denetimi sıkılaştırdı'

Çin, koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair akademik araştırmalar üzerinde 'denetimi sıkılaştırdı'

03.05.2020 01:05 | Son Güncelleme

Çin’in, tüm dünyada salgına yol açan yeni tip koronavirüsün kökeni hakkındaki akademik araştırmaların paylaşılmasını kontrol altına aldığı bildirildi.

Çin, koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair akademik araştırmalar üzerinde 'denetimi sıkılaştırdı'

Çin’in, tüm dünyada salgına yol açan yeni tip koronavirüsün kökeni hakkındaki akademik araştırmaların paylaşılmasını kontrol altına aldığı bildirildi.

CNN televizyonu haberini, merkezi hükümetin yönetmeliğine ve Çin merkezli iki üniversitenin paylaştığı duyurulara dayandırdı, ancak duyuruların internetten kaldırıldığı bildirildi.

Duyurulara göre, Covid-19 ile ilgili akademik araştırmalar yayınlanmadan önce ek incelemeden geçecek. Virüsün kökenine dair araştırmalarsa daha detaylı incelemenin ardından merkezi hükümet yetkililerinin onayına sunulacak.

Covid-19 vakalarının klinik analizini anakaradan araştırmacılarla işbirliği içerisinde Şubat ayında uluslararası bir tıp dergisinde yayımlatan Hong Konglu tıp uzmanı David Hui Shu-cheong, çalışmasının böyle bir onay sürecinden geçmediğini aktardı.

Yayın kuruluşu, Çin hükümetinin koronavirüs salgınının kökeni hakkındaki tartışmaları yönlendirebilmek için bu adımı atmış göründüğünü yazdı.

Hükümet söylemi bilimsel bulgularla çelişmeye başladı

Çinli araştırmacılar Ocak ayından beri önde gelen uluslararası tıp dergilerinde Covid-19’a ilişkin bir dizi çalışma yayımladı.

Ancak özellikle ilk koronavirüs vakalarındaki bulgular

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
'Artık suni göl haline gelmiştir''Artık suni göl haline gelmiştir'
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Camdan bakarken hayatını kaybetti! 10 kişi gözaltında

Camdan bakarken hayatını kaybetti! 10 kişi gözaltında

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

Dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüste son durum

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüste son durum

'Pes' dedirten olay! Ambulans helikopterin inmesine izin vermediler

'Pes' dedirten olay! Ambulans helikopterin inmesine izin vermediler

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dipsiz Göl’ün su tutması bekleniyor

'Artık suni göl haline gelmiştir'

2 yıl sonra ortaya çıktı! Yürek ısıtan hikaye

Yürek ısıtan hikaye!

Ayı karnını doyurmak için alabalık tesisine girdi

Kapıyı kırıp içeri girdi

Aracının arkasına çıplak kadın fotoğrafı bastırmıştı! Gözaltına alındı

Aracının arkasına çıplak kadın fotoğrafı bastırmıştı! Gözaltına alındı

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası! 100 yaşına girdi

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası!

Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan şahıs 10 metreden aşağı böyle düştü

Dehşet anları! Boğazına hortum bağladı, taklalar atarak aşağı düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.