Çin, paylaştığı "sahte asker görseli" nedeniyle Avustralya'dan özür dilemeyeceğini açıkladı

Çin, Afganistan'da "savaş suçu işlediği" iddiasıyla paylaştığı asker görseli nedeniyle kendisine tepki gösteren Avustralya'dan özür dilemeyeceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından Avustralyalı askerlerin Afgan bir çocuğu öldürmesine ait olduğunu iddia ettiği sahte bir görsel paylaşmıştı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin yönetiminin "tiksinti veren görseli paylaştığı için utanç duyması gerektiğini" söyleyerek tepki gösterdi ve özür dilenmesini talep etti.

Çinli yetkilinin Twitter gönderisinde, Avustralyalı askerlerin 14 yaşındaki bir çocuğu bıçakla öldürdüğüne ilişkin sahte bir fotoğraf yer alıyordu.

Çin ise bugün yaptığı açıklamada Morrison'ın sözlerine sert tepki göstererek, özür dilemeyi kabul etmedi.

Çin'in Avustralya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Avustralya'nın iki ülke arasında kötüleşen ilişkilerden dolayı Pekin yönetimini sorumlu tutmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu suçlamaların iki basit amacı var; ilki, kamuoyunun dikkatini bazı Avustralyalı askerlerin gerçekleştirdiği korkunç katliamlardan uzaklaştırmak. İkincisi de ikili ilişkilerin kötüye gitmesinden Çin'i sorumlu tutmak. Bu yaşananlar ayrıca ülke içinde milliyetçiliği güçlendirmek için atılmış bir adım da olabilir" denildi.