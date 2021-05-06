HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin roketi nereye ve ne zaman düşecek? Roket Türkiye’ye düşer mi?

Çin roketi nereye ve ne zaman düşecek? Roket Türkiye’ye düşer mi?

06.05.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kontrolden çıktığı açıklanan Çin roketinin dünyaya düşmesi bekleniyor. Roketin parçalarının düşme ihtimali olan ülkeler arasında Türkiye de olduğu söylendi. Saatte 27 bin kilometre hızla yörüngede dolaşan roketin 41 derece kuzey ve 41 derece güney paraleli arasındaki bir noktaya düşeceği belirtiliyor.

Çin roketi nereye ve ne zaman düşecek? Roket Türkiye’ye düşer mi?

Çin makamları, konu ile ilgili sessizliğini korurken, Pentagon’dan yapılan açıklamada, roketin Ankara ve İstanbul’un haricinde Madrid, Pekin, Sydney, New York gibi şehirlere düşme ihtimali olduğu vurgulandı. Roketin dünyaya düşeceği tarih ise açıklandı.

ÇİN ROKETİ NE ZAMAN DÜNYAYA DÜŞECEK?

Çin’in 29 Nisan 2021’de ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü fırlatırken kullandığı Long Marck 5B tipi roketin kontrolden çıktığını ve 8-10 Mayıs tarihlerinde yeryüzüne düşmesinin beklendiğini açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Mike Howard, roketin dünyanın hangi noktasına düşeceğinin çarpmaya ancak birkaç saat kala tahmin edilebileceğini belirtti.

ÇİN ROKETİ TÜRKİYE’YE DÜŞER Mİ?

22 tonluk roketin bazı kısımlarının kontrolden çıkmasının ardından atmosferde yandığı ancak bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğunu vurgulayan Howard, irtifa kaybeden ve saatte 27 bin kilometre hızla yörüngede ‘dolaşan’ roketin düşme olasılığı olan ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğunu söyledi.

ÇİN ROKETİ NEREYE DÜŞECEK?

Çin roketinin hangi noktada yeryüzüne çarpacağının bilinmediğini açıklayan Howard, 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceğini kaydederek, söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara’nın dışında Sydney, New York, Madrid, Pekin gibi kentlerin de bulunduğunu aktardı.

Çin roketi nereye ve ne zaman düşecek? Roket Türkiye’ye düşer mi?

Uzmanlar roketin bir yerleşim birimine düşme ihtimalinden söz ederken diğer taraftan da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu ve herhangi bir hasar beklemediklerini ifade ediyor.

ÇİN SESSİZ KALIYOR

Çin konuyla alakalı sessizliğini koruyor. Çin yerel medyasında konuya ilişkin bir habere yer verilmezken, resmî kurumlardan da herhangi bir açıklama yapılmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı rekor kırdı!Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı rekor kırdı!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Çin Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Sadakatsiz dizisinde alınan son karar izleyiciyi üzecek!

Sadakatsiz dizisinde alınan son karar izleyiciyi üzecek!

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.