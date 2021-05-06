Çin roketi nereye ve ne zaman düşecek? Roket Türkiye’ye düşer mi?

Çin makamları, konu ile ilgili sessizliğini korurken, Pentagon’dan yapılan açıklamada, roketin Ankara ve İstanbul’un haricinde Madrid, Pekin, Sydney, New York gibi şehirlere düşme ihtimali olduğu vurgulandı. Roketin dünyaya düşeceği tarih ise açıklandı.

ÇİN ROKETİ NE ZAMAN DÜNYAYA DÜŞECEK?

Çin’in 29 Nisan 2021’de ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü fırlatırken kullandığı Long Marck 5B tipi roketin kontrolden çıktığını ve 8-10 Mayıs tarihlerinde yeryüzüne düşmesinin beklendiğini açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Mike Howard, roketin dünyanın hangi noktasına düşeceğinin çarpmaya ancak birkaç saat kala tahmin edilebileceğini belirtti.

ÇİN ROKETİ TÜRKİYE’YE DÜŞER Mİ?

22 tonluk roketin bazı kısımlarının kontrolden çıkmasının ardından atmosferde yandığı ancak bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğunu vurgulayan Howard, irtifa kaybeden ve saatte 27 bin kilometre hızla yörüngede ‘dolaşan’ roketin düşme olasılığı olan ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğunu söyledi.

ÇİN ROKETİ NEREYE DÜŞECEK?

Çin roketinin hangi noktada yeryüzüne çarpacağının bilinmediğini açıklayan Howard, 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceğini kaydederek, söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara’nın dışında Sydney, New York, Madrid, Pekin gibi kentlerin de bulunduğunu aktardı.