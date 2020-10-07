Cin Suresinde; Peygamber Efendimizden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlediği rivayet edilen bir cin topluluğundan bahsedilir. Nitekim aynı cin topluluğuna Ahkaf Suresinde de değinilmiştir. Bahsi geçen cin topluluğu, Rasulullah'ın tilavetinden etkilenerek ihtida etmiştir. Başlangıcı dolayısıyla halk arasında Gul Uhiye Suresi olarak da bilinen Cin Suresi; Araf ile Yasin Suresi arasında nazil olmuştur. İşte Cin Suresi meali, Türkçe okunuşu, Cin Suresinin fazileti ve sırları...

Cin Suresi Arapça Okunuşu

Cin suresi okunuşu itibarı ile Kur'an-ı Kerim'in en ahenkli ve ölçülü surelerinden biridir. Aşağıdaki metni inceleyerek Cin Suresinin Arapça okunuşunu öğrenebilirsiniz.

Kul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni fekalu inna semı'na kur'anen 'aceben. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden. Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan. Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi keziben. Ve ennehu kane ricalun minel'insi ye'uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'asallahu ehaden. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben. Ve enna kunna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı femen yestemi'ıl'ane yecid lehu şihahaben resaden. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl'ardı em erade bihim rabbuhum reşeden. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden. Ve enna zanenna en len nu'cizallahe fiyl'ardı ve len nu'cizehu hereben. Ve enna lema semi'nelhuda amenna bihi femen yu'min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben. Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahum maen ğadekan. Lineftinehum fiyhi ve men yu'rıd 'an zikri rabbihi yeslukhu 'azaben sa'aden. Ve ennelmesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ehaden. Ve ennehu lemma kame 'abdullahi yed'uhu kadu yekunune 'aleyhi libeden. Kul innema ed'u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden. Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya'sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden. Hatta iza reev ma yu'adune feseya'lemune men ed'afu nasıren ve ekallu 'adeden. Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehu rabbiy emeden. 'Almulğaybi fela yuzhiru 'ala ğaybihi ehaden. İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden. Liya'leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey'in 'adeden.

Cin Suresi Anlamı

Kur'an'da Cin Suresi içeriği açısından diğer surelerden oldukça farklılık gösterir. Bir cin kabilesinden bahseden sure, ismini de konusundan almaktadır. Cin Suresi meali itibarı ile her Müslümanın bilmesi gereken son derece önemli bir suredir. Ayrıca Cin Suresi tefsiri okunarak surenin muhtevasıyla ilgili daha derin bir idrak kazanılabilir.

1, 2. (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."