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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Koronavirüs salgınını büyük ölçüde durdurduk

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 20:25 | Son Güncelleme

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin’de koronavirüs salgınının yayılmasının büyük ölçüde durdurulduğunu açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Koronavirüs salgınını büyük ölçüde durdurduk

Çin’in Wuhan, kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Çin’de alınan sert tedbirler sonucunda büyük ölçüde durduruldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada 28 Mart itibari ile onaylanmış koronavirüs vaka sayısının 3 binden az olduğunu duyururken, Çin’de salgının yayılmasının büyük ölçüde durdurulduğunu ifade etti.

Feng, yurt dışından gelen vakaların Çin’de yeni bir salgın dalgası başlatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, yurtdışı kaynaklı toplam koronavirüs vakasının 693’e çıktığını açıkladı.

Çin’de toplam koronavirüs vakası 81 bin 439’a, hayatını kaybedenler ise 3.300’e ulaştı. (İHA)

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