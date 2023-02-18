HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin üst düzey diplomatı Wang'dan sert açıklama! 'ABD’nin balon meselesini ele alış şekli histerik ve saçma'

Çin üst düzey diplomatı Wang'dan sert açıklama! 'ABD’nin balon meselesini ele alış şekli histerik ve saçma'

18.02.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de iktidardaki Çin Komünist Partisi’nin dış politika şefi Wang Yi, 59. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin balon meselesini ele alış şeklini "histerik ve saçma bir eylem" olarak nitelendirdi. Wang, Ukrayna-Rusya savaşına yönelik ise, "Çin, ne oturup izleyecek ne de yangına körükle gidecek. Çin, barış ve diyalog çağrısı yapmayı sürdürecek" dedi.

Çin üst düzey diplomatı Wang'dan sert açıklama! 'ABD’nin balon meselesini ele alış şekli histerik ve saçma'

Almanya'da gerçekleştirilen 59. Münih Güvenlik Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi konferansta yaptığı konuşmada, ABD’nin "gözetleme balonu" olarak nitelendirdiği Çin’e ait balonu vurarak düşürmesine tepki gösterdi.

Wang Yi, "Bir savaş uçağını bir balonu düşürmek için göndermiş olmak, bu tür eylemler histerik ve saçma" dedi. Wang Yi, ABD’den samimiyet göstererek hatalarını düzeltmesini, Çin-ABD ilişkilerini zedeleyen hadiseyle yüzleşmesini ve sorunu çözmesini istediklerini hatırlattı. Wang, "Dünyada birçok balon var, ABD hepsini vurup düşürecek mi?" diyerek ABD’nin pragmatik ve olumlu bir Çin politikası izleyip ikili ilişkileri sağlıklı bir gelişme istikametine döndürmek için çalışmasını temenni ettiklerini ifade etti.

'UKRAYNA KRİZİNDE NE OTURUP İZLERİZ NE DE YANGINA KÖRÜKLE GİDERİZ'

Wang Yi, Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Herkese, özellikle de Avrupalı dostlarımıza bu savaşı durdurmak için ne gibi çabalar gösterebileceğimiz üzerinde sükunetle düşünmeyi tavsiye ediyorum" dedi. Ülkesinin Ukrayna krizindeki tutumuna değinen Wang Yi, "Çin, ne oturup izleyecek ne de yangına körükle gidecek. Çin, barış ve diyalog çağrısı yapmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı. Wang Yi, Çin’in Ukrayna kriziyle ilgili bir belge yayımlayarak konu hakkındaki tutumunu açıklayacağını ve tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekliliğini vurgulayacağını kaydetti. Wang Yi ayrıca, "Öyle görünüyor ki bazı ülkeler müzakerelerin başarıya ulaşmasını veya savaşın bir an evvel bitmesini pek istemiyor" şeklinde konuştu.

'TEK ÇİN POLİTİKASINI KARARLILIKLA KORUMALIYIZ'

Çin ile Tayvan arasındaki krizi de değerlendiren Wang Yi, "Tayvan Boğazı’nda barışı sürdürmek istiyorsak Tayvan’ın bağımsızlığına kararlılıkla karşı çıkmalı ve tek Çin politikasını kararlılıkla korumalıyız" dedi.

Öte yandan, Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak görürken, "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı istiyor ve bu konuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Pekin yönetimi ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi olarak temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak yorumluyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Portekiz'de altın vize uygulamasına son verildiPortekiz'de altın vize uygulamasına son verildi
Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar ettiKan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti
Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti! Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!
Anahtar Kelimeler:
Çin abd

En Çok Okunan Haberler

‘Altın mı, dolar mı’ sorusuna İslam Memiş’ten çok başka yanıt!

‘Altın mı, dolar mı’ sorusuna İslam Memiş’ten çok başka yanıt!

Sözleri olay olmuştu! Beklenmedik hamle...

Sözleri olay olmuştu! Beklenmedik hamle...

13. günde gelen mucize haberleri

13. günde gelen mucize haberleri

'Ne yazık ki...' diyerek açıkladı! İstanbullulara önemli çağrı

'Ne yazık ki...' diyerek açıkladı! İstanbullulara önemli çağrı

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

Macar ekip ‘Kurtaramadık’ demişti! AKUT’tan düzeltme geldi: ‘Ali yaşıyor!’

Macar ekip ‘Kurtaramadık’ demişti! AKUT’tan düzeltme geldi: ‘Ali yaşıyor!’

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.