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Çin, uzay istasyonu modülü için planlanan ikmal seferini erteledi

20.05.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, yörüngede kurmayı planladığı uzay istasyonunun çekirdek modülünü desteklemek üzere planladığı ikmal seferini erteledi.

Çin, uzay istasyonu modülü için planlanan ikmal seferini erteledi

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı'ndan (CMS) yapılan açıklamada, Tiencou (Gök gemisi) 2 kargo mekiğinin bugün planlanan fırlatılışının ertelendiği bildirildi.

Açıklamada fırlatışın "teknik nedenlerle" ertelendiği belirtilirken, yeni seferin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Sefer, çekirdek modülün 29 Nisan'da yörüngeye fırlatılmasının ardından uzay istasyonuna yapılacak ilk ikmal görevi olacaktı.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çekirdek modül Tienhı'nın (Göksel Uyum) fırlatılmasının ardından "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

(AA)

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Çin
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