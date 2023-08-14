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  4. Çin uzaya fırlattı! Adı: LSAR-4 01... Önemli rol oynayacak

Çin uzaya fırlattı! Adı: LSAR-4 01... Önemli rol oynayacak

14.08.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, afet izleme, önleme ve yardım çalışmalarında kullanmak üzere uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusunu uzaya yolladı. Uydunun, Çin'in afet izleme sisteminin geliştirilmesine önemli rol oynayacağı bildirildi.

Çin uzaya fırlattı! Adı: LSAR-4 01... Önemli rol oynayacak

Çin Ulusal Uzay İdaresi, "LSAR-4 01" uydusunun, Long March 3B taşıyıcı roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezinden fırlatıldığını duyurdu.

Fırlatışın ardından Yer Eşzamanlı Yörünge'deki planlanan konuma yerleşen uydunun, Çin'in afet izleme sisteminin geliştirilmesine önemli rol oynayacağı bildirildi.

SEL, TOPRAK KAYMASI VE DEPREM...

"Sentetik açıklık radarı (SAR)" adı verilen donanımı sayesinde yeryüzüne ilettiği L-bandı elektromanyetik dalgaların yansılarını algılayabilen uydu; sel, toprak kayması ve deprem gözlemlerinde kullanılacak.

Uydu, deniz ve toprak kaynaklarının tespiti, hava tahmini, çevre koruma, tarım ve ormancılık faaliyetlerine de destek sağlayacak.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 483'üncü başarılı taşıma görevi oldu. (AA)

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