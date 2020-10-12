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Çin ve Japonya arasında gerilim tırmandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Çin'e ait iki devriye gemisinin Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı Senkaku takımadaları yakınlarında Japonya karasularına girdiği bildirildi. Olay iki ülke arasında gerilime neden oldu.

Çin ve Japonya arasında gerilim tırmandı!

Japonya Sahil Güvenliği açıklamasına göre, Japonya deniz sahası yakınlarında seyreden iki Çin gemisi dün saat 11.00 gibi sınır ihlali yaparak Taişo adası açıklarına yaklaştı.

JAPON BALIKÇILARA "BÖLGEYİ TERK EDİN" UYARISI

AA'da yer alan habere göre Senkaku Adaları çevresinde avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaşan ve bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapılan devriye gemileri öğleden sonra 15.00'a dek bölgede kaldı.

İDDİA: ÇİN 18 KEZ İHLAL YAPTI

Kamu yayıncısı NHK'ya göre yılbaşından beri 18 kez karasu ihlali yapan Çin gemileri, tartışmalı Senkaku adaları yakınlarında en son 28 Ağustos'ta Japonya karasularına girmişti.

ADALARDA KİMSE YAŞAMIYOR

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor. Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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