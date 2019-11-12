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Çin ve Yunanistan 16 anlaşmaya imza koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Atina ziyaretinde, Çin'in Yunanistan'a yatırımlarının kolaylaştırılmasını da içeren anlaşmalar imzalandı

ATİNA (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Atina ziyareti sırasında çeşitli alanlarda 16 anlaşmaya imza koyuldu.

Cinping, resmi ziyarette bulunmak için geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Şi'nin temasları kapsamında çeşitli alanlarda 16 anlaşma imzalandı. Çin'in Cosco Group Limited Şirketinin Pire Limanı'ndaki yatırım planının uygulanmasında karşılaşılan engellerin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın yanı sıra iki ülke arasında suçluların iadesi, radyo televizyon programları ve bazı yüksek eğitim kurumları arasında iş birliğinin artırılması, iki ülke arasındaki charter seferlerinin programlanması ve Bank of China'nın Atina'da şube açmasına yönelik anlaşmalara imza koyuldu.

Şi, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, Çin'in İpek Yolu olarak nitelendirilen "Kuşak ve Yol" inisiyatifinin hayata geçirilmesinde Çin ve Yunanistan'ın doğal ortak olduğunu söyledi.

Ülkesi ve Yunanistan'ın önemli kalkınma ve reform hamleleri gerçekleştirdiğini ifade eden Şi, "Bu girişim ülkenizin daha fazla gelişmesiyle güçlenmeli. İş birliğimizin tüm alanlarda gerçekleşmesini umut ediyoruz. Pire'nin transit aktarma rolünü güçlendirmeliyiz ve Çin ile Avrupa arasındaki hızlı irtibat kanalının taşımacılık kapasitesini artırmalıyız." dedi.

Başbakan Miçotakis de Şi'nin kendisinin kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin hemen ardından Yunanistan'ı ziyaret etmesinin iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin göstergesi olduğunu vurgulayarak imzalanan anlaşmalarla Pire Limanı'nın uluslararası taşımacılıkta önemli bir aktarma noktası haline geleceğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Atina'daki temaslarının ardından Başbakan Miçotakis ile Pire Limanı'ndaki Cosco şirketi tesislerini ziyaret etti.

Burada Çin ve Yunan bayraklarıyla karşılanan Şi, tesis çalışanlarıyla konuşarak incelemelerde bulundu.

Çin nakliye devi Cosco Group şirketi, Yunanistan'da özelleştirme sonucu, ülkenin en büyük ticari limanı olan Atina yakınlarındaki Pire'nin çoğunluk hisselerini satın almıştı.

Cosco'nun, yüzde 66'lık hissesini elinde bulundurduğu Pire Limanı'nda yapmayı planladığı bazı değişiklerin bürokrasi engeline takıldığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
atina Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

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