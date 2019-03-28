"Çin, Yeni Zelanda için önemli ve değerli bir ortak"

MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Çin, Yeni Zelanda için önemli ve değerli bir ortaktır" ifadelerini kullandı.

Ardern, 1 Nisan'da Çin'e gerçekleştireceği bir günlük resmi ziyaret öncesinde Başbakanlığın resmi sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve mevkidaşı Li Kıçiang görüşeceğini duyuran Ardern, bu ülkeye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaretin, Christchurch’teki iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle gecikmesine ve bir günle sınırlandırılmasına anlayış gösteren Çinli muhataplarına teşekkür etti.

"Yeni Zelanda, Çin ile yapıcı ve kapsamlı bir ilişki sürdürmeyi taahhüt ediyor." değerlendirmesini yapan Ardern, görüşmelerinde uluslararası ticaret sistemini korunması, teşvik edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, iki ülkenin ortak menfaatleri de dahil olmak üzere çok çeşitli bölgesel ve küresel sorunların ele alınacağını bildirdi.

Ardern, “Çin, Yeni Zelanda için önemli ve değerli bir ortaktır ve ilişkimizde geniş bir alanda ilerleme kaydetmek için üst düzey toplantılar çok önemlidir.’’ ifadelerini kullandı.