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Çin, yer gözlem uydusu Gaofın-11-02'yi uzaya gönderdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Çin, yüksek çözünürlüklü gözlem yapacak Gaofın-11 uydusunun 2’incisini Long March-4B roketi ile uzaya fırlattı.

Çin, yer gözlem uydusu Gaofın-11-02'yi uzaya gönderdi

Global Times gazetesinin haberine göre Gaofın-11-02 ülkenin Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-4B roketiyle yörüngesine gönderildi.

DÜNYA'YI YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLE GÖZLEYECEK

Bir metrenin altında yüksek çözünürlükte fotoğraf alarak dünyaya göndereceği belirtilen uydu, yer gözlem, şehir planlama, yol şebeke tasarımı, tarım ve afetle mücadele gibi alanlarda kullanılacak.

Fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 345’inci misyonu olarak kayıtlara geçti.

ÇİN, NESNELERİN İNTERNETİ İÇİN 80 UYDU GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre Çin Uzay-Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi (CASIC) gelecek yıl uzaya nesnelerin interneti ağını kurmak için Şingyün projesi kapsamında 12 uydu göndereceklerini duyurdu.

CASIC, üç aşamada oluşturulacak uydu tabanlı nesnelerin interneti sisteminin 80 uydudan oluşacağını belirterek, söz konusu internet ağının tamamını 2023’e kadar tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Çin, Gaofın projesini, yerküre üzerinde daha net görüntü sağlayabilmek amacıyla 2010 yılında başlatmıştı. Bu bağlamda Gaofın-1 2013'te, Gaofın-2 2014"te, Gaofın-3 2016'da, Gaofın-4 2015'te, Gaofın-5 Mayıs 2018'de, Gaofın-6 ise Haziran 2018’de yörüngelerine gönderilmişti.

AA

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