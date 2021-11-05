Cinayet davasında ortalık karıştı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Emlakçı Osman Gül, geçen yıl 18 Eylül Cuma günü, ormanlık alanda ölü bulundu. Çok yönlü araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma İstihbarat ekipleri, katil zanlısı Bekir Dal'ı olay yerinde bulunan arsa satış ilanındaki telefon numarasından tespit ederek, yakaladı. Gül'ü başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf eden ve kendisi de emlakçı olan Dal hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dün Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşması, kararın açıklanacağı 30 Kasım tarihine ertelendi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Duruşma öncesinde ellerinde 'Adalet istiyoruz' ve 'Bekir Dal'a idam istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan öldürülen Gül'ün yakınları, duruşmada ifadesine tanık olarak başvurulan bir kişinin adliyeye girişi sırasında tepki gösterdi. Polis ve jandarma ekipleri ifadesi alınacak kişiyi güçlükle adliyeye soktu. Bu sırada gerginlikten dolayı olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri adliye önünde güvenlik önlemi alarak, Gül'ün yakınlarının adliyeye girmesine engel oldu.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Duruşma sonrası Gül ailesinin avukatı Buket Aydın, "Bugün Silivri Ağır Ceza Mahkemesinde, maktul Osman Gül'ün bundan bir sene önce Bekir Dal tarafından öldürülmesi nedeniyle olan davanın duruşmasını gördük. Duruşmada savcılık sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi, Haksız tahrik indirimi dahil herhangi bir indirim yapılmaması ön görüldü. 30 Kasım tarihinde tekrar duruşma olacak. Esas hakkında mütalaanın alınması için süre verildi ve bu tarihte karar açıklanacak" dedi.

Kaynak: DHA

