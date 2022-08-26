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Cinayet içinde cinayet! Cinsel organını kesip...

26.08.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 5 yıl önce kaybolan 20 yaşındaki Salih Abay'ın sevgilisi Melek D. ve arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Öte yandan Abay cinayetinin şüphelileri arasında yer alan Ersan Erdur, 11 Mart 2018'de Hisar Mahallesi'ndeki dere yatağında el ve yakları bağlanmış çuval içinde ölü bulundu. Erdur'un cinsel organının kesilip, göğsünden bıçaklandığı belirlendi. Erdur'un katil zanlısı olarak Melek D.'nin ağabeyi gözaltına alındı.

Cinayet içinde cinayet! Cinsel organını kesip...

Denizli Pamukkale'de 5 yıl önce kaybolan Salih Abay'ın (20) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Abay'ın sevgilisi Melek D. ve arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken cinayet şüphelisi Ersan Erdur'un da cinayete kurban gittiği öğrenildi. Erdur, 11 Mart 2018'de Hisar Mahallesi'ndeki dere yatağında el ve ayakları bağlanmış çuval içinde ölü bulundu. Erdur'un Melek D.'nin ağabeyi tarafından cinsel organının kesilip, göğsünden bıçaklandığı belirlendi.

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SALİH ABAY 2017'DE KAYBOLDU

İsviçre'de yaşayan Salih Abay, 2017 yılında memleketi Denizli'ye geldi. Salih Abay, burada tanıştığı Melek D. ile sevgili oldu. Abay, Halk Caddesi'ndeki çelik kapı satışı yapılan dükkanı satın aldıktan sonra İsviçre'ye döndü. Bir süre sonra sevgilisi Melek D.'ye vekalet veren Salih Abay, aldığı dükkanın satılmasını istedi. Dükkanı 1 milyon liraya satılan Abay, iddiaya göre, parasını alamayınca geldiği Denizli'de 25 Temmuz 2017'de ortadan kayboldu. Yakınları, Abay hakkında polise kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen Abay'a ulaşılamadı.

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Melek D.

SUÇU İTİRAF ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği, 2 yıl önce faili meçhul cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden açıp, özel ekip oluşturdu. Deneyimli polislerin yer aldığı ekip, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 yıl boyunca Abay'ın en son görüldüğü kişileri belirleyerek, teknik ve fiziki takip başlattı. Salih Abay'ın 25 Temmuz'da öldürülüp, gömüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Azat Yıldız (22), suçunu itiraf edip, Abay'ı öldürdüklerini belirterek, gömüldüğü yeri gösterdi. Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde önceki gün yapılan kazı çalışmasında Abay'ın kemiklerine ulaşıldı.

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Ekipler, Azat Yıldız dışında 6 kişiyi daha şüpheli olarak belirledi. Ekipler, Melek D., Sezer Y. (30), Murat D. (36) ve Mustafa O.'yu (35) gözaltına aldı. Abay'ı başından tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen Murat Yıldız'ın (25) ise 'hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu saptandı. Cinayete karıştığı tespit edilen diğer şüpheli Ersan Erdur'un da olaydan sonra başka cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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Ersan Erdur

ORMANA ÇAĞIRIP ÖLDÜRMÜŞLER

Şüphelilerin ifadelerine göre, Melek D.'nin, sevgilisi Salih Abay'ı parasını vermek için ormana çağırdığı, bu sırada Murat Yıldız tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin, otomobilin bagajına konularak Pınarkent Mahallesi'ndeki araziye Murat Yıldız, amcasının oğlu Azat Yıldız ve Ersan Erdur eşliğinde gömüldüğü saptandı. Bu şüphelilerin Abay'a ait otomobili parçalayarak, sattıkları da tespit edildi.

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Abay'ın öldürülmesiyle ilgili Melek D., Azat Y., Sezer Y., Murat D. ve Mustafa O., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden Mustafa O.'nun, Melek D.'nin bir süre önce boşandığı eşi olduğu öğrenildi.

ERDUR'U MELEK'İN AĞABEYİ ÖLDÜRMÜŞ! CİNSEL ORGANINI KESİP...

Öte yandan şüpheli olarak belirlenen ancak öldürüldüğü ortaya çıkan Ersan Erdur, 11 Mart 2018'de Hisar Mahallesi'ndeki dere yatağında el ve yakları bağlanmış çuval içinde ölü bulundu. Erdur'un cinsel organının kesilip, göğsünden bıçaklandığı belirlendi. Erdur'un cinayet şüphelisi olarak Melek D.'nin ağabeyi Musa D. gözaltına alındı. Musa D.'nin, Erdur'u, Abay'ın cinayete kurban gitmesinden sonra kardeşiyle birliktelik yaşadığı gerekçesiyle öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Musa D., tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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