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Cinayet şüphelisi ölen kişinin komşusu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Adana'da 37 gün önce, evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırıda ablasıyla birlikte yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan, ölen kişinin komşusunun da arasında olduğu 3 şüpheliden ikisi tutuklandı - Cinayetin "balkonda küfürlü konuşma" tartışması üzerine işlendiği ileri sürüldü

Adana'da 37 gün önce tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla komşusu ve arkadaşı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2788 Sokak'ta 17 Ağustos'ta müstakil bir evin balkonunda oturanlara motosikletli iki kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

Saldırıda ev sahibi inşaat işçisi Murat Kor (41) ile ablası Münevver Kor (43) yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Murat Kor, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ablası Münevver Kor ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Kor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Özel ekip olayı aydınlattı

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin yüzlerini bezle gizlediğini, tüfeği de beyaz poşette sakladığını belirledi.

Görüntülerde şüphelilerin yüzlerinin görünmemesi, motosikletin plakasının da belirlenememesi üzerine ekip, maktulün yakınlarıyla görüşerek yakın zamanda anlaşmazlık yaşadığı kimse olup olmadığını soruşturdu.

Maktulün olaydan kısa süre önce evde eşiyle yaşadığı tartışma sırasında küfretmesi üzerine komşusu E.İ'nin kendisine tepki gösterdiğini ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı iddiası üzerine polis, bu kişiye yöneldi.

Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yaptığı araştırmayla şüpheli E.İ'nin olayın ardından tüfeği aynı mahalledeki arkadaşı M.S'nin evine bıraktığını, bir süre sonra da silahı alıp parçalara ayırarak farklı noktalarda çöpe attığını belirledi.

Daha sonra Elazığ'a kaçıp kuzeninin evinde saklandığı tespit edilen E.İ. ile olay sırasında motosikleti kullandığı ileri sürülen arkadaşı C.A. ve silahı evinde sakladığı iddia edilen M.S. özel ekibin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

- Korkutmak istediği iddiası

Cinayet zanlısı E.İ'nin ifadesinde, komşusu Murat Kor'u, eşiyle tartıştığı sırada küfretmesinden dolayı uyardığını, kendisini terslemesi üzerine de korkutmak amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü bildirildi.

Zanlılardan E.İ. ve C.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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