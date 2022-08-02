Cinayet, yaralama, adam kaçırma... "Bu kadarı fazla" dedirtti! İnternetten 'kiralık katil'

Başta kiralık katil olmak üzere birçok suç için hizmet verdiği iddia edilen internet sitesi şoke etti. Cinayet, yaralama, adam kaçırma ve kara para aklama gibi çeşitli ilanların olduğu site, Emniyet güçlerini harekete geçirdi. Her bir ilan için ayrı fiyat tarifesi olan internet sitesinin yurt dışından açıldığı tespit edilirken, kapatılan site için dolandırıcılık yorumları yapıldı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SİTE KAPATILDI"

"Sorunlarından kurtul" sloganıyla açılmış olan 'kiralikkatil.net' adresli web sitesi İstanbul Emniyeti'ne bağlı siber ekiplerince takibe alındı. İnternet sitesinde insanlardan, farklı suç içeren eylemler karşılığında para talep edildiği tespit edildi. Cinayet, adam kaçırma, yaralama, dayak, infaz ve kara para aklama gibi birçok suçla ilgili katalogların bulunduğu siteyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE'DE CİNAYET İÇİN FARKLI TARİFE

Kiralık katil ilanı bölümünde "Türkiye'de adam öldürme için taban fiyat 135 bin TL, Avrupa için taban fiyat ise 164 bin lira olarak belirlenmiştir" yazması dikkat çekti. Öte yandan bir kişiyi hastanelik edecek derecede dövmek için 45 bin TL istendiği görüldü.

HIZLI CİNAYET 537 BİN TL

Cinayetlerin 5 ila 8 gün içinde işlenmesi vaad edilirken 12 saatlik hız cinayet için 537 bin lira talep edildiği görüldü. Canlı yayın hizmetleri için bin dolara kadar ek ücret istendi.

"KENDİNİ ÖLDÜRTME" İLANI BİLE VAR!

'Kendini öldürtme' kategorisinde bulunan “Öldürme ve cesedin ortadan kaldırılması 134 bin 300 liradır” ifadesi yer aldı. Sitedeki diğer fiyat listesinde ise yaralama veya sakat bırakma 45 bin lira, kaçırma veya alıkoyma 80 bin TL, kundaklama ise 90 bin lira olarak sıralandı.

SİTE YURT DIŞINDAN AÇILMIŞ

Sitenin domaininin yurt dışında olduğu ve "Dolandırıcılık" amacıyla kurulmuş olabileceği değerlendirildi. Uzmanlar konuyla ilgili yaptığı yorumda, dolandırıcıların, parasını kaptıran kişilerin "kiralık katil tuttum, dolandırıldım" diyemeyeceği için bu yola başvurmuş olabileceğini söyledi.

