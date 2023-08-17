Cinayetle biten güvercin kavgası kamerada! Ayırmak yerine...

Edinilen bilgiye göre kavga, önceki gün Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 16 yaşındaki Celal Badem ile 16 yaşındaki K.K. ve 14 yaşındaki M.A.K. isimli 2 kardeş arasında güvercin meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

AYIRMAK YERİNE VİDEOYA ÇEKTİLER

Çocuklar kavga ederken etraftaki bazı kişiler ise ayırmak yerine videoya çekti. Bir süre kavga eden çocuklardan Celal Badem’in (16) başına parke taşıyla vuruldu. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Badem’in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen K.K. (16) ile M.A.K. (14) kardeşler gözaltına aldı.

İHA

