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  4. Cinayette kan donduran detay! Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına ‘af yok’ yazmış

Cinayette kan donduran detay! Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına ‘af yok’ yazmış

23.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 6'ncı kattaki boş daireden bir alt kattaki daireye sarkıttığı halatla girip, eşi Meral Sivrikaya'yı (50) bıçaklayarak öldüren inşaat işçisi Erkan Sivrikaya'nın (52) halatı sarkıttığı boş dairenin camına, 'Yuvana dön, namus, af yok' yazdığı belirlendi. Zanlı kocanın cinayet öncesi çevresindekilere "Onun sonu geldi, bugün öldüreceğim" dediği öne sürüldü.

Cinayette kan donduran detay! Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına ‘af yok’ yazmış

İddiaya göre, Meral Sivrikaya, bir süre önce, eşi Erkan Sivrikaya'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi üzerindeki 6 katlı Çimen Apartmanı'nın 5'inci katında yaşayan kızı Özlem Yılmaz'ın yanına yerleşti. İnşaat işçisi koca, barışmak istediği eşiyle konuşmak için dün akşam kızının evine geldi. Zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca da binanın çatısına çıktı. Çalıştığı inşaattan getirdiği halatı sarkıtarak, çatıdan 6'ncı kattaki boş dairenin balkonuna indi. Alkollü olduğu öne sürülen Erkan Sivrikaya, bir süre boş dairede oturdu. Bu sırada pencere camlarına, "Yuvana dön, namus, af yok" şeklinde yazılar yazdı. Daha sonra da balkonun demirine bağladığı halatı beşinci kattaki kızının dairesinin balkonuna sarkıttı. Halatı kullanarak balkona inen Erkan Sivrikaya, tornavidayla kapıyı açtı. Sesi duyup, uyanan ve balkon kapısına yönelen eşini bıçakladı. Erkan Sivrikaya, kaçmaya çalışırken, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden Erkan Sivrikaya'nın ilk ifadesinde öldürdüğü eşini ihanetle suçladığı öğrenildi. Sivrikaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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'ELİNDE BIÇAKLA KAÇARKEN YAKALADIK'

Öldürülen Meral Sivrikaya'nın otopsi işlemleri ise devam ediyor. Cinayetin ardından kaçmak isteyen kocayı yakalayanlardan otomobil kiralama şirketi sahibi Ali Çelimli, "Apartmanın altıncı katında bir süre beklemiş, daha sonra iple alt kata inmiş. Biz kadınların çığlıklarını duyduk. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir kadının eşi tarafından bıçaklandığını duyduk. Katil zanlısının kaçmaya çalıştığını gördük. Hemen peşinden koşarak yakalayıp, etkisiz hale getirdik. 'Namus davası' diye bağırıyordu. Kadın öldürmek, namus davası diye açıklanamaz. Eşinden ayrılabilirsin ama kadını öldüremezsin" dedi.

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'YAKINLARINA ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ'

Olaya tanık olanlardan Emre Karakaya da "Katil zanlısı, evin kapısı açılmaması üzerine apartmanın çatısına çıkmış. Buradan balkona ip bağlayıp, alt kattaki eşinin yaşadığı evin balkonuna inmiş. Tornavidayla balkon kapısını açtıktan sonra eşini bıçaklayıp, öldürmüş. Çevresindekilere 'Onun sonu geldi, bugün öldüreceğim' dediğini öğrendik. Evlenmek ne kadar doğal ise boşanmak da doğaldır. Kadına şiddete karşıyız" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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