Çin’de çocuk kaçıranlara idam cezası

PEKİN (AA) - Çin’de çocuk kaçıran çetenin iki üyesine idam cezası verildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangcou kentindeki bir Orta Halk Mahkemesi’nde 2003 ile 2005 arasında 9 çocuk kaçıran 5 kişilik çetenin yargılandığı dava sonuçlandı.

Çetenin iki üyesine idam cezası verilirken, bu kişilerin siyasi haklarından mahrum edileceği, mal varlıklarına el konulacağı bildirildi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesinin verilerine göre, 2015-2018'de yargı organları 2 bin 806 kadın ve çocuk kaçırma vakasını sonuçlandırdı.

