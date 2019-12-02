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Çin'de eski Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Bekri'ye ömür boyu hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

Görevine 2018'de son verilen Uygur kökenli Nur Bekri'nin tüm mal varlığına el konuldu

PEKİN (AA) - Çin’de, eski Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri, rüşvet almak suçundan yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkum edildi.

Yüksek Halk Mahkemesinin Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki resmi hesabında yer alan açıklamada, Bekri'nin Şınyang kenti Orta Halk Mahkemesince 1998-2018 yıllarında çeşitli devlet görevlerini yürütürken çok sayıda şirket ve kişiden 79,1 milyon yuan (yaklaşık 64,67 milyon Türk lirası) rüşvet aldığının belirlendiği kaydedildi.

Bekri'nin rüşvet almak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı ifade edilen açıklamada, ayrıca hayatı boyunca siyasi haklarından yararlanamayacağı, tüm mal varlığına da el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Bekri'nin karara itiraz etmeyeceğini bildirdiği ifade edildi.

Uygur asıllı Bekri, 2008-2014 yıllarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valiliğini, Aralık 2014'ten Ekim 2018'e kadar da Ulusal Enerji İdaresi Direktörlüğünü yapmıştı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonunun, pozisyonunu kendisine ve ailesine menfaat sağlamak için kullandığı suçlamasıyla hakkında Eylül 2018'de soruşturma açtığı Bekri, bir ay sonra görevinden alınmıştı.

Komisyonun rüşvet, iltimas, görevi kötüye kullanmak ve soruşturmayı yürüten müfettişlere karşı dürüst olmamakla suçladığı Bekri, geçen yıl mart ayında ÇKP'den ihraç edilmiş, nisan ayında da tutuklanmıştı.

Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelendirmişti.

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çin Nur Bekri

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