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Çin'de fabrika'da patlama: 7 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Çin'de fabrika'da patlama: 7 ölü, 5 yaralı

PEKİN (AA) - Çin'in doğusunda elektronik parça üretiminin yapılan fabrikada meydana gelen patlamada, 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, Ciangsu eyaletinin Kunshan kentindeki fabrikada, hurda metallerin depolandığı konteynerde patlama meydana geldiğini belirterek, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Ciangsu eyaletindeki bir kimyasal tesiste 21 Mart'ta yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'in doğusunda bulunan Şandong eyaletinde dün bir fabrikada meydana gelen patlamada da 5 kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ciangsu çin fabrika patlama

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