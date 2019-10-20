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Çin’de fabrikada yangın: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 07:37 | Son Güncelleme

Çin’de fabrikada yangın: 4 ölü

PEKİN (AA) - Çin’in doğusundaki bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Nan’an kentinde temizlik ürünleri üreten 7 katlı bir fabrikanın 5’inci katında gece saatlerinde yangın çıktı.

4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı yangını, Nan’an itfaiye birimleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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