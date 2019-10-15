HABER

Çin'de "kuraklık" alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

Çin'de "kuraklık" alarmı

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde kuraklık nedeniyle alarm verildi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'daki habere göre, ülkeyi batıdan doğuya kateden Yangzı Irmağı'nın kollarından Gan Nehri'nin eyalet başkenti Nançang'dan geçen kısmında, nehir yatağının 11,5 metre daralması üzerine "turuncu" alarm ilan edildi.

Turuncu alarm, yakın kuraklık tehlikesine işaret ediyor.

Eyalette, temmuz ve ekim arasında metrekareye düşen yağış miktarı 96 milimetreküp ölçüldü. Bunun geçmiş yıllardaki ortalama yağış miktarından yüzde 70 az olduğu kaydedildi.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Beyoğlu'nda iş yerine girmeye çalışan kişi 8 metreden yere çakıldıBeyoğlu'nda iş yerine girmeye çalışan kişi 8 metreden yere çakıldı
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldiHDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ciangşi eyaleti çin Gan Nehri kuraklık Yangzı Irmağı

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.