Çin’de metrodaki göçük

PEKİN (AA) - Çin’in kuzeydoğusundaki Şandong eyaletinde bir metro inşaatında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 5'e yükseldi.
Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, Şandong eyaletinin Çingdao kentindeki metro şebekesinin 4 numaralı hattının inşaatında, 28 Mayıs’ta göçük meydana geldi.
Olayda kaza sonrası 3 kişi yaşamını yitirirken arama kurtarma çalışmalarında bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.
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