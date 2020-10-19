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Çin'de vahşi yaşam parkı çalışanı, ayıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 14:46 | Son Güncelleme

Çin'de bir vahşi yaşam parkında ayıların saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Çin'de vahşi yaşam parkı çalışanı, ayıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti

BBC'deki habere göre, Şanghay Vahşi Yaşam Parkı'nda çalışan bir kişi, bir grup turistin bulunduğu otobüsün önünde ayıların saldırısına uğradı. Park çalışanı, ayıların saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Turistlerden bazılarının kaydedip sosyal medyada paylaştığı görüntülerde otobüsün içinden saldırıyı izleyen turistlerin panik halleri görülüyor ve bağırışları duyuluyor.

Şangay Vahşi Yaşam Parkı yönetiminden yapılan açıklamada, "Böyle bir trajedinin yaşanmasından dolayı çok üzgünüz. Park çalışanının ailesine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bu olaya şahit olan ziyaretçilerden de ayrıca özür diliyoruz." denildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, vahşi yaşam parkında güvenlik önlemlerinin artırılacağı kaydedildi.

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