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Çin'den Avrupa'ya "bağımsız davranın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: - "Umarım Avrupa ülkeleri, (Çinli şirketler hakkında) bağımsız seçimler yapar ve kendi iradelerini kullanır"

BRÜKSEL (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa ülkelerinin Çinli şirketlere yönelik "bağımsız" davranması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) - Çin Stratejik Diyalog Toplantısına katılan Çin Dışişleri Bakanı Vang, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Vang, özellikle bir şirket ismi belirtmeden, "Karşı olduğumuz şey, yabancı bir şirketi yıkmak için siyasi hedeflerle yapılan temelsiz suçlamalar. Bu eylemlerin anormal ve ahlaksız olduğunu ayrıca diğer ülkelerden destek görmediğini düşünüyoruz." dedi.

Üstü kapalı olarak ABD'nin Çinli teknoloji firması Huawei'e karşı politikasına atıfta bulunan Vang, "Umarım Avrupa ülkeleri, (Çinli şirketler hakkında) bağımsız seçimler yapar ve kendi iradelerini kullanır." diye konuştu.

- Huawei krizi

Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını duyurmuştu.

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