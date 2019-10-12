Çin'den Nepal'e 23 yıl sonra ilk ziyaret

KATMANDU (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, 1996'dan bu yana ülkesinden Nepal'e resmi ziyarette bulunan ilk lider oldu.

Şi, Nepal Devlet Başkanı Bidhya Devi Bhandari ve Başbakan Sharma Oli tarafından Katmandu Havalimanı'nda karşılandı.

İktidardaki Nepal Komünist Partisi sözcüsü Narayan Kaji Shreshta, yarın yapılacak resmi görüşmelerde "iade anlaşması" başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceğini söyledi.

Ayrıca, ülkeler arasında demir yolu bağlantısı kurulması konusunda proje raporu imzalanması da bekleniyor.

Çin'in, sınır bölgelerinin yönetimi, sınırdan kaçak geçişler, banka dolandırıcılığı ve kaçakçılık gibi uluslararası suçlarla mücadele konularında Nepal ile anlaşma yapmak istediği biliniyor.

