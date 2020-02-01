Çin’e giden TSK uçağı Vuhan kentine iniş yaptı

Yeni Çin’in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Çin’in Vuhan kentine iniş yaptı.

Yeni tip korona virüs salgınının yaşandığı Çin’in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı Çin’in Vuhan kentine ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara’dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan sağlık personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak” açıklaması yaptı.

