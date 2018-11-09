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"Çingene Kızı" kayıp parçalarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'e ABD'den getirilerek Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçaları için hazırlıklar başladı - Müzede görkemli bir lansmanla sergilenmeye başlanacak mozaik parçaları, "Çingene Kızı"nın yakınlarında geçici bir alanda görülebilecek - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Bu parçalar bizim için çok değerli. Çünkü tüm insanlığı ilgilendiren parçalar ve olması gerektiği yerde sergilenecek. Turizmimize de yeni bir değer katacak"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - ABD'nin Chicago kentinden 26 Kasım'da THY uçağıyla Gaziantep'e getirilecek "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının sergileneceği Zeugma Mozaik Müzesi'nde hazırlıklar başladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs köyü sınırlarındaki Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp 12 parçasının, Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 4,5 ay önce imzalanan protokol kapsamında başlatılan çalışmalar son aşamaya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, bir süre önce konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda "Çingene Kızı"na ait mozaik parçalarının 26 Kasım'da Chicago'dan Gaziantep'e getirileceğini açıklamasının ardından kentteki çalışmalara da hız verildi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek eserler, "Çingene Kızı"nın yakınlarında oluşturulmaya başlanan geçici alanda görülebilecek. Daha sonra ise parçalar kalıcı yerlerine yerleştirilecek.

Sadece Gaziantep turizminin değil, bölge turizminin de gelişmesine katkı sağlaması beklenen eserler için görkemli bir lansman yapılması planlanıyor.

- Turizme değer katacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çingene Kızı'nın kayıp parçalarının ailesine kavuşacak olmasından memnuniyet duyduklarını ve oldukça heyecanlandıklarını dile getirdi.

Eserlerin kente getirilmesi için verilen emeklerin karşılığını almanın kendilerini mutlu ettiğini aktaran Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin, "Bu parçalar bizim için çok değerli. Çünkü tüm insanlığı ilgilendiren parçalar ve olması gerektiği yerde sergilenecek. Turizmimize de yeni bir değer katacak." diye konuştu.

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