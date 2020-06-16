Çin'in en zengin iş insanlarından He Şianjian evinde rehin alındı, nehri yüzerek geçen oğlunun ihbarıyla kurtarıldı

24 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olan 77 yaşındaki Çinli iş insanı, He Şiangjian'ın Pazar günü evinde silahlı kişilerce rehin alındığı ve nehri yüzerek geçen oğlunun polisi aramasıyla kurtarıldığı açıklandı.

Yerel yetkililer ve devlet kontrolündeki medya, elektrikli ev aletleri şirketi Midea'nın kurucu He'nin Pazar günü Guangdong eyaletinde bağlı Foşan kentinde beş kişi tarafından rehin alındığını bildirdi.

Polisin açıklamasında kurtarılan kişinin "He" soyadını taşıdığı ve durumunun iyi olduğu dışında bir ayrıntı yer almadı.

Fakat Komünist Parti'nin yayın organı People's Daily'e ait ekonomi gazetesi Securities Times'e göre He'nin oğlu polise, saldırganların "patlayıcı cihazlar" olduğunu söyledi.

Şirket daha sonra Weibo'daki hesabından polise teşekkür açıklaması yayımladı.

'Patlayıcı taşıyan beş kişi' gözaltında

Devlet televizyonu CGTN'e göre polis Pazar günü yerel saatle 17.30'da Junian Uluslararası Golf Köyü'ndeki bir eve giren kişilerin içeridekileri tehdit ettiği yönünde ihbar aldığını duyurdu.