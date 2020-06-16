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Çin'in en zengin iş insanlarından He Şianjian evinde rehin alındı, nehri yüzerek geçen oğlunun ihbarıyla kurtarıldı

16.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

24 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olan 77 yaşındaki Çinli iş insanı, He Şiangjian'ın Pazar günü evinde silahlı kişilerce rehin alındığı ve nehri yüzerek geçen oğlunun polisi aramasıyla kurtarıldığı açıklandı.

Çin'in en zengin iş insanlarından He Şianjian evinde rehin alındı, nehri yüzerek geçen oğlunun ihbarıyla kurtarıldı

24 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olan 77 yaşındaki Çinli iş insanı, He Şiangjian'ın Pazar günü evinde silahlı kişilerce rehin alındığı ve nehri yüzerek geçen oğlunun polisi aramasıyla kurtarıldığı açıklandı.

Yerel yetkililer ve devlet kontrolündeki medya, elektrikli ev aletleri şirketi Midea'nın kurucu He'nin Pazar günü Guangdong eyaletinde bağlı Foşan kentinde beş kişi tarafından rehin alındığını bildirdi.

Polisin açıklamasında kurtarılan kişinin "He" soyadını taşıdığı ve durumunun iyi olduğu dışında bir ayrıntı yer almadı.

Fakat Komünist Parti'nin yayın organı People's Daily'e ait ekonomi gazetesi Securities Times'e göre He'nin oğlu polise, saldırganların "patlayıcı cihazlar" olduğunu söyledi.

Şirket daha sonra Weibo'daki hesabından polise teşekkür açıklaması yayımladı.

'Patlayıcı taşıyan beş kişi' gözaltında

Devlet televizyonu CGTN'e göre polis Pazar günü yerel saatle 17.30'da Junian Uluslararası Golf Köyü'ndeki bir eve giren kişilerin içeridekileri tehdit ettiği yönünde ihbar aldığını duyurdu.

Devlet medyasına göre He'nin oğlu He Jianfeng, evin önünden geçen nehri yüzerek geçip polisi aradı.

Polisin evde daha sonra beş kişiyi gözaltına aldığı ve operasyon sırasında kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Polisin açıklamasında "İhbarın alınmasından sonra teyakkuza geçen eyalet ve belediyeye bağlı güvenlik birimlerinin hızla olay yerine intikal ettiği" kaydedildi.

He Şiangjian, Forbes Dergisi'nin dünyanın en zenginleri listesinde 45'inci sırada yer alıyor.

1968'de kurulan Midea ise Çin'in en büyük ev aletleri üreticilerinden biri. Klimadan nem gidericiye pek çok ürün üreten şirketin 2019 cirosunun 33 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

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