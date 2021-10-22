Çin'in 'Piyano Prensi' Li Yundi seks işçisiyle birlikte olma suçlamasıyla gözaltında

Çin medyası, ü**nlü Çinli piyanist Li Yundi**'nin bir seks işçisiyle birlikte olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı**ğını bildirdi**.

İnternet haber siteleri ve Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü'ne konuşan Pekin polis yetkililerinin açıklamasına göre 39 yaşındaki piyanist ile 29 yaşındaki seks işçisi, "yasa dışı bir faaliyet içinde olduklarını" itiraf ettiler.

Çin yasalarına göre bir seks işçisiyle ilişki kuran ya da onları pazarlayan kişiler 15 güne kadar gözaltında tutulup 5 bin yuan (782 dolar) para cezasına çarptırılabiliyor.

İkilinin, haklarında ihbarlar gelmesi üzerine gözaltına alındıkları da kaydediliyor.

Polis tam ismini vermese de devlet medya kuruluşları daha sonra gözaltına alınan kişinin Li olduğunu doğruladı.

Li Yundi 18 yaşındayken, 2000 yılında Varşova'da yapılan prestijli Uluslararası Shopin Piyano Yarışması'nı kazanan en genç piyanist ve ilk Çinli olmuştu. 2015 yılında ise bu yarışmanın en genç jüri üyesi oldu.

Dünyanın dört bir yanında konserler veren ve yakınlarda Çin televizyonunda "Biri Sizi Gözetliyor" tarzı bir programa da katılan Li, Çince konuşulan her yerde çok iyi bilinen bir isim.

Tepki ve yorumlar

Çin sosyal medya platformu Weibo'da büyük yankı yaratan habere yüzbinlerce kullanıcı tepki verdi.

#LiYundiFuhuştanGözaltında etiketi iki saat içinde 790 milyon izleme sayısına ulaştı.

Bir kullanıcı "Tanrım, inanamıyorum. Bu bizim o kadar hayran olduğumuz Li Yundi mi gerçekten?" diye tepki verdi.

Bazı kullanıcılar ise haberlerle ilgili kuşkularını dile getirdi.

"Bu olayın nasıl ortaya çıktığını merak ediyorum. 39 yaşındaki bir adamla 29 yaşındaki bir kadını birlikte bir eve girerken gördüğünüzde, bunların bir seks işçisi ve müşterisi olduğunu nasıl anlarsınız? Neden evli, arkadaş ya da, seks için buluşan iki kişi olmasınlar?"

Çin Müzisyenler Birliği: Üyelikten ihraç edeceğiz

Haberin duyulmasından sonra Çin Müzisyenler Birliği "aşırı olumsuz bir toplumsal etki" yarattığı için Li'yi üyelikten ihraç edeceğini açıkladı.

Bazı gözlemciler Li'nin gözaltına alınmasının, yakınlarda eğlence sektörüne yönelik sert adımlar atan Çin yönetiminin, "ahlaksız davranışlar içinde" olduklarını düşündüğü diğer ünlülere yönelik bir uyarısı olabileceği yorumunu yaptı.

Weibo sosyal medya platformunda 20 milyon takipçisi olan Li ve onu temsil eden bir kişinde henüz açıklama yapılmadı.