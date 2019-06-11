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Çin'in uçak gemisi Pasifik Okyanusu'na açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:32 | Son Güncelleme

Çin uçak gemisi Liaoning, Okinawa Adası ile Miyako Adası arasındaki bölgeden geçerek Pasifik Okyanusu'na açıldı

Japonya, Çin'in uçak gemisi Liaoning'in beraberindeki bir gemiyle ülkesinin güneyindeki adalar arasındaki uluslararası sulardan geçtiğini bildirdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin uçak gemisinin Okinawa Adası ile Miyako Adası arasındaki bölgeden geçerek Pasifik Okyanusu'na açıldığının tespit edildiğini belirtildi.

Açıklamada, geminin geçişi sırasında Japon kara sularını ihlal etmediği ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri daha önce de Japon adaları yakınında seyrettiği görülen gemiye bu kez ikmali yapma kabiliyetine sahip hızlı bir muhribin eşlik ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan, çevrede geminin filosuna dahil olduğu tahmin edilen 4 geminin daha varlığının saptandığı kaydedildi.

Çin 2012'de faaliyete başlayan ilk ve tek savaş gemisi olan Liaoning'in uçak indirme ve kaldırma eğitimleri icra etmek üzere Pasifik Okyanusu'na açıldığı tahmin ediliyor.

Liaoning ilk kez 25 Aralık 2016'da Doğu Çin Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na açılırken Japonya'nın egemenliğindeki adaların yakınından geçmişti. En son ise geçen yıl 21 Nisan'da Japonya'nın güney adalarının en batısındaki Yonaguni Adası'nın 350 kilometre açığında seyrettiği tespit edilmişti.

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