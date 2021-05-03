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  4. Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı

Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı

03.05.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de Se adlı bir baba, boşan eşiyle arasındaki tartışmaya nokta koymak için, 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı.

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Çin'de film senaryolarını aratmayan bir olay ortaya çıktı.

Yerel medyanın haberine göre, ülkenin Zhejiang eyaletinde Se adındaki bir babanın boşanmış eşinden olan 2 yaşındaki oğlunu para karşılığı sattığı belirtildi.

Boşanmanın ardından oğlunun velayetini alan kişinin, eski eşiyle sürekli tartıştığı ve hayatını kolaylaştırmak için oğlunu satmaya karar verdiği ifade edildi.

Çocuğun, 158 bin yuana (202 bin Türk Lirası) çocuksuz bir çifte satıldığı açıklandı. Anne, çocuğun kayıp olduğunu polise bildirmesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi.

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