Çinli devin ilk tableti ne zaman çıkacak? Yeni bilgi geldi!

OnePlus'ın ilk tableti OnePlus Pad'in bir süredir üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta Temmuz 2021'de OnePlus'ın çalışmalar yaptığına dair bazı kanıtlar görüldü. OnePlus'ın "OnePlus Pad" adının haklarına sahip olduğu da ortaya çıktı. Anlayacağınız, şirket OnePlus 10 serisini piyasaya sürmeye hazırlanırken, aynı zamanda ilk tabletini piyasaya sürmek için de hazırlanıyor. Şimdi ise OnePlus Pad'in çıkış tarihine dair yeni bilgiler var.

ONEPLUS PAD'İN TANITIM TARİHİ

Bir sızıntı kaynağı olan Makul Sharma, OnePlus Pad'in 2022'nin ilk yarısında Hindistan'da piyasaya sürüleceğini iddia etti. Kaynak, modellerin Çin'de tanıtılacağını aktarırken, Hindistan pazarına en az bir modelin geleceğini öne sürüyor. İddialara göre tablet Hindistan'da OnePlus 10 serisiyle birlikte piyasaya sürülmeyecek, bu da şu anlama geliyor: Tablet, 2022'nin ilk çeyreğinde lanse edilmeyebilir.

ONEPLUS 10 VE ONEPLUS 10 PRO İÇİN YENİ GELİŞME

Öte yandan, OnePlus'ın CES etkinliği için bir davetiye de sızdırılmış durumda. Bu davetiye, şirketin 5 Ocak'ta bir etkinlik düzenleyeceğini ortaya koyuyor. Bu etkinlikte OnePlus 10 ve OnePlus 10 Pro amiral gemisi akıllı telefon modellerinin sergilenmesi muhtemel.

Son olarak hatırlatalım: her iki modelin de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile gelmesi ve 125 hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor.



