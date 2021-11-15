Karanlıkta parlayan telefon: OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition tanıtıldı!

Pac-Man 80'li yıllara damga vurmuş klasik arcade oyunlarından biriydi. 80'lerde çocuk olanlar, Pac-Man'in neredeyse bağımlısı olmuş, kısa sürede popüler bir oyun olmasını sağlamıştı. Şimdi ise akıllı telefon üreticisi OnePlus, Pac-Man'den ilham alarak yeni bir özel sürüm telefon çıkardı: OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition.

ONEPLUS NORD 2 PAC-MAN EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition, bu yılın temmuz ayında piyasaya sürülen OnePlus Nord 2 ile temelde aynı. Ancak telefonun Pac-Man'den ilham aldığını gösteren bazı kozmetik farklılıklar mevcut. Bunlardan en önemlisi, telefonun arkasında yer alıyor. Telefonun sırt kısmında küçük bir Pac-Man logosu var ve telefon karanlıkta parlayarak arka kısmında bir Pac-Man labirentini ortaya çıkartıyor.

Telefonun içinde ise Pac-Man temalı duvar kağıtları, Pac-Man temalı bir şarj animasyonu ve daha fazlası bulunuyor. Ayrıca telefonda önceden yüklenmiş olarak gelen bir Pac-Man oyunu da var.

Donanım açısından Pac-Man Edition, orijinal Nord 2 ile aynı demiştik. Bu, telefonun 6.43 inç Full HD+ 90Hz OLED ekrana sahip olduğu, MediaTek Dimensity 1200 işlemci tarafından desteklendiği ve 4.500mAh pile sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla sunulan telefon, 65W'da hızlı şarj edilebilir. Arkada ise 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP monokrom kamera mevcut.

ONEPLUS NORD 2 PAC-MAN EDITION'IN FİYATI NE KADAR?

Nord 2 Pac-Man Edition'ın fiyatı 529 euro olarak belirlendi.

