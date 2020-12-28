Çinli üreticiler Türkiye için sıraya girdi!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Oppo ve Samsung’un Türkiye’de akıllı telefon üretimi için fabrika kuracakları artık kesinleşti diyebiliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Dilerseniz Varank’ın yaptığı açıklamalara aşağıdan göz atabilirsiniz. Bu arada dipnot olarak belirtelim. Çinli üreticilerin ülkemizde akıllı telefon üretimi gerçekleştirecek olmaları gerçekten de önemli bir gelişme. Dileriz bu gelişmelerin devamı da gelir. Elbette bekleyip göreceğiz.

ÇİNLİ TELEFON ÜRETİCİLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETECEK

“Türkiye’de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye’ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. 2021 içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye’de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin’den, Uzakdoğu’dan başka firmalar da var.''

YERLİ FİRMALAR DA İLGİLENİYOR

''Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar. Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzakdoğu’dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye’ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021’de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız.''