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Çinli üreticiler Türkiye için sıraya girdi!

28.12.2020 09:22 | Son Güncelleme:
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Çinli üreticiler Türkiye için sıraya girdi!

Son günlerin popüler başlıklarından birisi de Çinli akıllı telefon üreticileri ile bazı farklı markaların ülkemizde üretim fabrikası kuracak olmaları. İşte detaylar.

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Oppo ve Samsung’un Türkiye’de akıllı telefon üretimi için fabrika kuracakları artık kesinleşti diyebiliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Dilerseniz Varank’ın yaptığı açıklamalara aşağıdan göz atabilirsiniz. Bu arada dipnot olarak belirtelim. Çinli üreticilerin ülkemizde akıllı telefon üretimi gerçekleştirecek olmaları gerçekten de önemli bir gelişme. Dileriz bu gelişmelerin devamı da gelir. Elbette bekleyip göreceğiz.

ÇİNLİ TELEFON ÜRETİCİLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETECEK

“Türkiye’de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye’ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. 2021 içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye’de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin’den, Uzakdoğu’dan başka firmalar da var.''

YERLİ FİRMALAR DA İLGİLENİYOR

''Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar. Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzakdoğu’dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye’ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021’de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız.''

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''Yatırım kararı alan firmamızla yeni görüştüm. O firma şubatta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Kapasite rakamlarını şu anda ilan etmek istemiyorlar. Ancak bana aktardıkları 1.000 kişilik istihdam oluşturacakları. Dolayısıyla oldukça iyi bir kapasiteye sahip olacaklar.”

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