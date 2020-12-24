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OPPO'dan flaş Türkiye açıklaması!

24.12.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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OPPO'dan flaş Türkiye açıklaması!

Oppo, Türkiye'de yatırım yapacağına dair iddialara yanıt veren bir açıklama yayınladı. Oppo yaptığı açıklamada, ''Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır.'' diyerek çıkan haberleri doğruladı.

Oppo Türkiye pazarında üretime başlayacak haberi ile gündeme gelmişti. Çıkan haberlere göre Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye'de İstanbul ve Kocaeli'nde olmak üzere 2 farklı tesis kuracak ve önümüzdeki aydan itibaren üretime başlayacaktı. Oppo Türkiye, haberlere yansıyan yatırım planlarıyla alakalı ilk resmi açıklamasını yaptı.

OPPO TÜRKİYE YATIRIM KARARINI DOĞRULADI

Oppo Türkiye'de üretim kararı aldığını duyuran bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan lider akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır'' ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun Türkiye'ye yatırım kararı ile alakalı değerlendirmesi de yer aldı.

Oppo

YAKINDA DAHA FAZLA BİLGİ PAYLAŞILACAK

Weijian Zhou, yatırım kararı hakkında Oppo'nun yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşündüğünü söyleyerek, ''Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz." dedi.

Samsung ve Oppo Türkiye'ye akıllı telefon üretmeye geliyor!Samsung ve Oppo Türkiye'ye akıllı telefon üretmeye geliyor!

SAMSUNG NE ZAMAN GELİYOR?

Oppo'nun yanı sıra, Samsung'un da Türkiye'ye yatırım yapacağı ve bir alt yükleniciyle birlikte üretim yapmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Oppo'nun aksine, Samsung'tan bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

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