HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çinli virolog ülkesinden kaçmıştı! Sözleri kan dondurdu

Çinli virolog ülkesinden kaçmıştı! Sözleri kan dondurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, Pekin hükümetinin koronavirüsün (Covid-19) örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü.

Çinli virolog ülkesinden kaçmıştı! Sözleri kan dondurdu

Covid-19 salgını tüm dünyada hız kesmeden yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

Bilim insanları virüsün tedavi edilmesi için aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken bir yandan da virüsün kaynağını ve nasıl bulaşmaya başladığını araştırıyor.

"ÜLKEMDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Hong Konglu bir bilim insanı olan Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmişti.

Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin koronayı örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin’in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı.

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı günlerde Hong Kong Halk Sağlığı Okulu'nda çalışan bir virolog olan. Dr. Yan, Covid-19’un Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmaca olduğunu savundu.

Yan, katıldığı TV programı Loose Women’da yaptığı açıklamada, "Virüs Wuhan’daki hayvan pazarından, yani doğada ortaya çıkmadı. Bu aldatmaca. Genom dizisinde insan parmak izi var gibi. Buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz." dedi.

Yan, "Bu kanıtı, insanlara bunun neden Çin’deki laboratuvardan geldiğini, neden yapanların kendileri olduğunu anlatmak için kullanacağım. Açıkladığım verileri, biyoloji bilginiz olmasa dahi anlayabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Li-Meng Yan, yaptığı açıklamada salgın hastalıklarla ilgili araştırma yaptığını ancak amirlerinin bulduğu önemli verileri görmezden gelerek saklamaya çalıştığını iddia etti.

BİLGİLERE İLK ULAŞANLARDANDI

Salgın hastalıkları araştırma ekibinde yer alan ve salgının ilk görüldüğü aralık ayında Wuhan'a giden ilk ekipten olan Dr. Yan, virüsün insandan insan bulaştığı yönündeki bulgulara ilk ulaşanlardan oldu.

Ancak bilim insanı bu çok önemli bilginin Çin Komünist Partisi yetkilileri ve kendi amirleri tarafından saklanmaya çalışıldığını açıkladı.

Li-Meng Yan yaşadıklarından sonra Hong Kong'dan ayrılarak ABD'ye gittiğini ve bu kaçışı virüsü dünyaya duyurabilmek için gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin hükümetinin Hong Kong Üniversitesi’ndeki çalışmalarını engellediğini, dışarıdan gelen uzmanların araştırma yapmasına da izin vermeyerek gerçekleri sakladığını söyleyen bilim insanının bu açıklamaları büyük yankı getirdi.

Li-Meng Yan, televizyon yayınındaki açıklamasında 'Çin'in benim gibilere ne yaptığını çok iyi bildiğim için ABD'ye kaçmak zorunda kaldım' dedi.

Li-Meng Yan şu anda ABD'de güvenlik gerekçesiyle kimsenin bilmediği bir yerde gizlenmeye devam ediyor.

Çinli bilim insanı yaptığı açıklamalarda virüsle ilgili korkutucu bilgiler de verdi.

Ülkesine bir daha asla geri dönemeyeceğimi biliyorum diyen Dr. Yan, virüsün düşündüğümüzden daha ölümcül olduğunu ve daha önceki bilgilerimizle virüsle mücadele etmenin zor olduğunu anlattı.

'Virüs şu anda dünyada 6 milyar insan olduğunu var sayarsak her 600 kişiden birine bulaşıyor. Ancak bulaşma hızı da çok fazla. Yakında bu oranın her 100 kişide bire yükseldiğini göreceğiz' dedi.

"BUNU ANLATABİLMEK İÇİN ÜLKEMDEN KAÇTIM"

Dr. Yan 'Çin'in ölüm sayılarını bugüne kadar nasıl gizlemiş olabileceğini bir düşünün. Şu anda bir aşı bulabilmiş değiliz, bu yakında da gerçekleşmeyecek.'

'Yapabileceğimiz tek şey çok dikkatli olup kendimizi, sevdiklerimizi ve etrafımızdakileri virüsten korumalıyız.'

'Aşıdan bir mucize beklemek yerine virüsün kökenini ve nasıl ortaya çıktığını ortaya çıkarmamız şart. İşte dünyaya bunu anlatabilmek için ülkemden kaçtım.'

ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTE YALANLADI

Li-Meng Yan'ın bu iddiaları karşısında Hong Kong'da çalıştığı üniversiteden de cevap geldi.

Li-Meng Yan'ın iddialarını yalanlayan üniversite çalışmaların ört bas edilmediğini duyurdu ve sorumluluğu reddetti.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs dünyaya ilk kez duyuran ancak yetkililer tarafından yanlış bilgi vermekle suçlanan bir Çinli doktor da virüs yüzünden hayatını kaybetmişti.

ABD tarafından Çin'le birlikte Covid-19 salgınını dünyaya duyurmakta geç kalmakla DSÖ de suçlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Japonya'nın yeni başbakanı Yoshihide Suga olabilirJaponya'nın yeni başbakanı Yoshihide Suga olabilir
İBB'den son dakika kademeli mesai açıklaması!İBB'den son dakika kademeli mesai açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
İlginizi Çekebilir
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Belarus’taki protestolarda 400’ün üzerinde gözaltı
Belarus’taki protestolarda 400’ün üzerinde gözaltı
Japonya'nın yeni başbakanı Yoshihide Suga olabilir
Japonya'nın yeni başbakanı Yoshihide Suga olabilir
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
İspanya'da Kral 6. Felipe'nin kızı Prenses Leonor'a karantina
Prenses Leonor'a karantinaya alındı!
Salgının başladığı Vuhan'dan kritik koronavirüs uyarısı
Salgının başladığı Vuhan'dan kritik koronavirüs uyarısı
Kabus geri döndü: İsrail yeniden karantinaya giren ilk ülke oldu!
Kabus geri döndü: İşte yeniden karantinaya giren ilk ülke!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.