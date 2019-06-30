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Cinnet getirip, evi ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 21:21 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde babasıyla tartıştıktan sonra cinnet getirdiği iddia edilen T.Ö., ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde babasıyla tartıştıktan sonra cinnet getirdiği iddia edilen T.Ö., ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

Olay, ilçeye bağlı Fahrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı evde babasıyla tartışan T.Ö. yalnız başınayken cinnet getirdi. T.Ö., evi ateşe verdi. Alevler tüm evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek, alevleri yan binalara sıçramadan söndürdü. Ev ise kullanılmaz hale geldi.

Polis, evi ateşe verdikten sonra kaçan T.Ö.'yü yakalayıp, gözaltına alarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

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