Cinsel açıdan aktif olan kadınlar yılda bir kez mutlaka kontrol edilmeli! Yumurtalıktaki kistler...

Bir kadının vücudu, ergenlik, doğurganlık, hamilelik, yaşlanma ve menopozla ilişkili olanlar da dahil olmak üzere yaşamda birçok değişiklikten geçecektir. Bir jinekolog ile rutin taramalar ve yıllık ziyaretler sağlıklı bir yaşam tarzının parçasıdır.

En önemlisi, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili soruları yanıtlayabilecek doktorunuzla açık iletişim kurmaktır.

ÜREME SAĞLIĞINI KORUMADA GEBE KALMA YAŞININ ÖNEMİ NEDİR?

Üreme sağlığını korumada gebe kalma yaşı özellikle kadınlar için oldukça önemlidir. Çünkü kadınlar doğduklarında, belirli sayıda yumurta sayısıyla doğmaktadır ve menopoz çağına kadar da bu yumurtalar azalmaktadır. Özellikle 35 yaşından sonra yumurta sayısı hızlı bir düşüşe geçmektedir.

Hastalara gebe kalmaları için özellikle genç yaşları tavsiye etmekteyiz. Bir kadının hamilelik açısından en fazla potansiyelli olduğu dönem 26-30 yaşları arasındadır.

Modern hayatta kadınlar ilk gebelik yaşlarını ertelemektedir. Bu bağlamda 35 yaşın üzerinde ilk defa hamile kalmaya çalışan hamile sayısı da artmaktadır. Bu hastalarda zorlanmaktayız, çünkü yumurta rezervleri zorlandığı gibi geriye kalan yumurta kalitelerinde de azalma olmaktadır.