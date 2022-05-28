Cinsel hayatı bitiriyor! Ağzınıza sürmeyin…

Sağlığımız yediğimiz yiyecekler ile değişime uğruyor. Sağlıklı beslenmek ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor. Cinsel yaşamı da etkileyen birçok etken bulunuyor. Bu etkenler arasında yer alan beslenme libidonun düşmesine neden olabiliyor. Erkeklerde testosteron ve kadınlarda östrojen olmak üzere cinsel hormonları harekete geçirecek sağlıklı gıdalar tüketmek gerekiyor. Severek tükettiğiniz bazı gıdalar ise sağlığınızı olumsuz etkileyebiliyor. Cinsel isteğinizin düşmemesi için aşağıda yer alan gıdalardan uzak durmanız gerekiyor.

LİBİDONUZU DÜŞÜREN GIDALAR

PEYNİR

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir, işlenmiş ve olgunlaştırılmış halde tüketildiğinde hormonlar üzerinde etkili olarak libidonuzun düşmesine neden oluyor.

SOYA

Soyadaki fitoöstrojenler kadınlarda ve erkeklerde hormonal dengesizliğe neden oluyor Cinsel performansı düşürüyor.

MEŞRUBAT

Asitli ve asitsiz meşrubatlarda bulunan yapay tatlandırıcılar, vücudunuzdaki serotonin salınımını azaltan aspartam içeriyor. Serotonin, yalnızca mutlu olmayı sağlamıyor, aynı zamanda cinsel dürtüleri ve libidoyu da artıran bir hormon. Bu nedenle cinsel isteksizliğiniz sebebi tükettiğiniz içeceklerle de doğru orantılı.

NANE

Mentol içeren nane, ferahlatıcı özelliğiyle dikkat çekse de testosteron hormonunun azalmasına sebep oluyor.

KIZARTMALAR

Yüksek trans yağ içeren kızartılmış fast food seçenekleri, tam bir libido düşmanı olarak tanımlanıyor. Yedikten sonra hormanlarınızı alt üst eden öğünler, cinsel isteksizliğin temel sebeplerinden biri olabilir.

ŞARKÜTERİ

Sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etler sağlık açısından da zararlı olduğu gibi sperm kalitesini etkilemesinin yanı sıra cinsel isteksizlik de yaratabiliyor.



