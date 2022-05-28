HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cinsel hayatı bitiriyor! Ağzınıza sürmeyin…

Cinsel hayatı bitiriyor! Ağzınıza sürmeyin…

28.05.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yemekler tüm sağlığımızı etkileyen en önemli etkenler arasında yer alıyor. Uzmanlar her seferinde sağlıklı beslenme hakkında uyarılarda bulunuyor. Ancak sağlıklı beslendiğimizi düşünerek yenilen yemekler de sağlığı tehlikeye atabiliyor. Cinsel hayata etki eden birçok yiyecek bulunuyor. Daha aktif cinsel yaşam için aşağıda bulunan yiyecekleri tüketmemeniz gerekiyor.

Cinsel hayatı bitiriyor! Ağzınıza sürmeyin…

Sağlığımız yediğimiz yiyecekler ile değişime uğruyor. Sağlıklı beslenmek ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor. Cinsel yaşamı da etkileyen birçok etken bulunuyor. Bu etkenler arasında yer alan beslenme libidonun düşmesine neden olabiliyor. Erkeklerde testosteron ve kadınlarda östrojen olmak üzere cinsel hormonları harekete geçirecek sağlıklı gıdalar tüketmek gerekiyor. Severek tükettiğiniz bazı gıdalar ise sağlığınızı olumsuz etkileyebiliyor. Cinsel isteğinizin düşmemesi için aşağıda yer alan gıdalardan uzak durmanız gerekiyor.

LİBİDONUZU DÜŞÜREN GIDALAR

PEYNİR

c1

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir, işlenmiş ve olgunlaştırılmış halde tüketildiğinde hormonlar üzerinde etkili olarak libidonuzun düşmesine neden oluyor.

SOYA

c2

Soyadaki fitoöstrojenler kadınlarda ve erkeklerde hormonal dengesizliğe neden oluyor Cinsel performansı düşürüyor.

MEŞRUBAT

c3

Asitli ve asitsiz meşrubatlarda bulunan yapay tatlandırıcılar, vücudunuzdaki serotonin salınımını azaltan aspartam içeriyor. Serotonin, yalnızca mutlu olmayı sağlamıyor, aynı zamanda cinsel dürtüleri ve libidoyu da artıran bir hormon. Bu nedenle cinsel isteksizliğiniz sebebi tükettiğiniz içeceklerle de doğru orantılı.

NANE

c4

Mentol içeren nane, ferahlatıcı özelliğiyle dikkat çekse de testosteron hormonunun azalmasına sebep oluyor.

KIZARTMALAR

c5

Yüksek trans yağ içeren kızartılmış fast food seçenekleri, tam bir libido düşmanı olarak tanımlanıyor. Yedikten sonra hormanlarınızı alt üst eden öğünler, cinsel isteksizliğin temel sebeplerinden biri olabilir.

ŞARKÜTERİ

c6

Sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etler sağlık açısından da zararlı olduğu gibi sperm kalitesini etkilemesinin yanı sıra cinsel isteksizlik de yaratabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tansiyon hastaları dikkat! Sakın kullanmayın…Tansiyon hastaları dikkat! Sakın kullanmayın…
Finlandiya'dan Türkiye açıklamasıFinlandiya'dan Türkiye açıklaması
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt! 'Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi bile kaçırtamadınız'SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt! 'Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi bile kaçırtamadınız'
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayeti vardı! Kulağında...

Karın ağrısı şikayeti vardı! Kulağında...

İlginizi Çekebilir

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.